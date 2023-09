Mestre, in municipio la cerimonia laica per salutare Giuseppe Beppi Scaboro

Municipio di Mestre affollato, giovedì 14 settembre, per l'ultimo saluto con rito civile a Giuseppe Beppi Scaboro. Per primo a prendere la parola il presidente della Fondazione Pellicani, Nicola Pellicani. A presenziare al commiato il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, con il suo staff.Classe 1942, Scaboro per anni è stato figura di riferimento in città e in provincia per gli incarichi che ha ricoperto. Militante del Pci a Mestre e nelle fabbriche, dirigente politico provinciale e regionale del Pc e del Pds fin dagli anni Settanta, è stato anche consigliere comunale a Venezia e assessore provinciale. Già dirigente Cia Veneta, era un democratico convinto e figura tra i fondatori del Pd a Venezia. (testo Marta Artico, video Agenzia Pòrcile)

01:21