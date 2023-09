Appartamenti sfitti, a San Donà sono 2 mila. «Paura di affittare»

Più di 2 mila appartamenti sfitti in città, domanda e offerta non si incrociano più. La mancanza di appartamenti in affitto è un problema sociale, in riva al Piave. A San Donà tante persone sono alla ricerca di un appartamento, con un’offerta che sembra non essere mai sufficiente, spesso a prezzi esagerati e costituita da immobili non in ottime condizioni.

Andrea Marin, consigliere comunale di Coraggio Italia, lancia l’allarme. «La causa principale dei tanti appartamenti vuoti è che sono di proprietà di persone che, non avendo particolari necessità economiche, evitano di metterli a reddito», analizza, «l’ultimo censimento Istat parla di più di 2 mila appartamenti vuoti su circa 20 mila disponibili. Quindi parliamo di un 10% di appartamenti non sfruttati. Questo perché i proprietari degli immobili non si sentono tutelati e hanno bisogno di maggiori strumenti per recuperare somme dovute a ritardi nelle locazioni di inquilini insolventi ed eventuali danni agli immobili.

L’inquilino tipo, invece, paga regolarmente e non fa danni tali da rendere non conveniente affittare l’immobile». Chiarisce: «Stiamo indirizzando il mercato immobiliare sulla costruzione di nuovi edifici, puntando sulla rivalutazione edilizia di edifici fatiscenti soprattutto in centro città. Quindi l’abbattimento di vecchi edifici per realizzarne di nuovi che rispettino le normative attuali sul risparmio energetico. Questo per evitare un vero e proprio spreco e consumo di suolo che deve restare a verde, per svolgere complesse funzioni ambientali, a favore di un territorio già notevolmente compromesso dal punto di vista idrico».

Il Pgra ha bloccato la nuova edificazione vicino agli argini, ma l’assessore regionale alla protezione civile, Gianpaolo Bottacin, ha assicurato le risorse per intervenire nella messa in sicurezza degli argini con diaframmi in cemento. La messa in sicurezza degli argini consentirà di escludere il rischio idraulico e riprendere completamente l’attività edificatoria nel territorio di San Donà.

Sono 9, 8 milioni di euro di intervento per la “diaframmatura” dell’argine, ossia la posa di un rinforzo di cemento sull’argine che escluderà rischi di rottura dell’argine medesimo. Sono stati individuati 4 punti a rischio tra il centro di San Donà e ponte Granatieri. I lavori procederanno per due stralci. Per il primo, per un costo di 5, 4 milioni, l’avvio dei lavori sarà già ad ottobre prossimo, dal ponte Granatieri a Palazzetto. Altri lavori per 4, 4 milioni, inizio lavori 2024, riguardano il tratto da Palazzetto verso monte, fino all’altezza di via Giorgione. Infine, 9 milioni per i lavori saranno destinati sul lato destro del Piave, da avviare nel 2025.