A Mirano scatta la Fiera di San Matteo nel segno della tradizione

Ultimi preparativi e poi, anche per quest’anno, come da tradizione a Mirano, si aprirà la cinque giorni dell’Antica e rinomata Fiera di “San Matteo”, dal 15 al 19 settembre.

L’evento, organizzato dal Comune attraverso l’Assessorato alle Attività commerciali, ospiterà giostre e spettacoli viaggianti, proposte gastronomiche, bancarelle ed espositori.

In base allo statuto comunale questa tradizionale manifestazione molto cara ai miranesi viene indetta il terzo sabato di settembre ma, come avviene da diversi anni, l’apertura è anticipata al pomeriggio del venerdì.

Si tratta della più antica tra le tradizioni del territorio, la prima edizione della Fiera fu infatti autorizzata dal Senato Veneto con decreto del 6 settembre 1477.

Da allora, tranne le sospensioni in tempo di guerra e l’annullamento nel 2020 a causa dell’emergenza Covid, si è sempre svolta con regolarità, attirando annualmente nel centro di Mirano migliaia di visitatori.

In piazza Martiri, nelle vie adiacenti e nel tratto di via Cavin di Sala fino all’incrocio con via Torino si alterneranno cinquantuno giostre e attrazioni varie, un vero e proprio Luna Park cittadino.

Lo scivolo per bambini verrà spostato da via Cavin di Sala a via Barche verso i Molini di Sotto, il che permetterà di liberare l’ingresso e l’uscita di via Pensieri e darà continuità alla manifestazione fino a Piazzetta Barche. Presenti inoltre una quarantina di bancarelle di commercio ambulante, stand gastronomico della Pro Loco Mirano in piazza Martiri, mentre in viale Rimembranze si piazzeranno quelli più grandi della Filarmonica di Mirano e dell’Usd Miranese calcio.

Anche quest’anno l’Amministrazione invita i visitatori a recarsi in centro storico utilizzando la bicicletta e, dopo il successo dello scorso anno, rinnova l’iniziativa “Vieni in Fiera in bici” con l’apertura di un parcheggio dedicato ai mezzi a due ruote nella corte di Villa Errera, in via Bastia Fuori 58.

Sarà aperto sabato 16 e domenica 17 settembre dalle 15 alle 24, lunedì 18 settembre dalle 9 alle 24.

Iniziativa ideata dal Comune per la Settimana europea della mobilità e realizzata grazie a Fiab Mirano Riviera, Legambiente Miranese, Kardines Walking e Uc Mirano.