Mestre, cena sotto le stelle per unire il quartiere di Altobello

Volti sorridenti, piatti di ogni tradizione, quella locale ma anche etnici, tanta allegria e molti bambini. Mercoledì sera ad Altobello, è andata in scena la Cena di quartiere, per passare una serata in compagnia, sotto il segno del volontariato e alla solidarietà, nell’ottica di far incontrare le persone, far conoscere chi ancora non si è presentato, chi è arrivato ad abitare da poco e chi si è trasferito. E creare uno spirito di coesione intergenerazionale: grandi e piccoli, anziani e giovani, famiglie, abitanti del quartiere, insomma. Compresa la rappresentanza bengalese, dal momento che nell’area gravita anche il centro culturale che ogni Ramadan organizza la preghiera proprio nell’area verde.

L’iniziativa, riuscita, è stata battezzata “Ceniamo in quartiere nel parco Ugo Molinari”, e rientra all’interno della Festa della Solidarietà e di promozione del volontariato, organizzata dalle sezioni Ada (Associazione per i Diritti degli Anziani) del Veneto e di Venezia, dalla Uil Pensionati Veneto, Odv e Venezia Aps. E ancora il gruppo Altobello in Cammino, che ha in serbo molte novità per l’autunno, anche assieme ad altre compagini di cittadini e gruppi. E poi Csv, Centro servizi volontariato e Portinerie di Quartiere.

Ciascuno dei convitati ha preparato una specialità. La serata sotto le stelle è stata allietata dal gruppo “suono Popolare”. Con l’occasione sono state presentate anche le nuove attività della portineria di quartiere attiva a partire da ottobre con lo scopo di organizzare attività per la comunità.