Frontale fra due auto a Fossalta di Portogruaro, muore una donna di 70 anni

Cade la pioggia, l’asfalto viscido, macchie di olio sulla strada ed è l’ennesimo incidente mortale. Lo scontro tra due macchine in prossimità di una curva, tra via Cesare Battisti e Fossalato, tra i territori di Fossalta e Portogruaro, costa la vita a una donna di 70 anni, del Portogruarese, mentre un’altra persona risulta ferita gravemente.

Erano da poco trascorse le 21 e sulla zona si era abbattuto un grosso temporale. L’asfalto diventa molto scivoloso e due vetture, una Hyunday e una Citroen si scontrano con grande violenza. L’urto è terribile e per una donna non c’è scampo.

Sul posto intervengono subito i vigili del fuoco del distaccamento di Portogruaro e una ambulanza del Suem 118. Gli operatori sanitari cercano di rianimare per oltre mezz’ora la persona che sembra già deceduta. Ogni tentativo si rivela vano.

Le ferite più importanti, alcune fratture e versamenti di sangue interni, risultano fatali.

Dopo le 22 le automobili sono ancora lì così come la salma mentre la persona ferita è stata trasferita all’ospedale di Portogruaro in gravi condizioni.

Sul posto anche la Polizia locale del distretto di Venezia Est che fa chiudere la strada. Successivamente arrivano anche i carabinieri della compagnia di Portogruaro. Le operazioni di identificazione della vittima sono state piuttosto complesse e si sono risolte solo nella notte con la comunicazione del decesso ai familiari più stretti.

Nel frattempo nel tratto stradale il traffico aumenta con qualche momento di tensione, con persone bloccate che si lamentavano e non potevano transitare.

La strada è una provinciale che mette in collegamento Fossalato con Fratta di Fossalta ed è una strada normalmente percorsa da poche auto. Lo scontro è avvenuto in un punto in cui non ci sono case e quindi in una zona molto isolata.

Fino a tarda ora nessuno dei conoscenti dei coinvolti si è presentato sul posto. Normalmente però questa provinciale è percorsa da chi abita a Fratta, a Fossalta oppure dall’altra parte a chi abita nella zona periferica di Portogruaro nord tra Fossalato e San Nicolò.