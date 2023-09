L’abbraccio di Mestre a Giuseppe Beppi Scaboro unisce la politica

Accorato saluto, giovedì mattina 14 settembre, in municipio a Mestre a Giuseppe Beppi Scaboro, per anni figura di riferimento in città e in provincia per gli incarichi che ha ricoperto, pacato e attento alle necessità del territorio e soprattutto dei lavoratori, il suo chiodo fisso. Così come Mestre, la sua piazza, il commercio cittadino e il tessuto sociale.

Militante del Pci a Mestre e nelle fabbriche, dirigente politico provinciale e regionale del Pc e del Pds fin dagli anni Settanta, consigliere comunale a Venezia, assessore provinciale. Già dirigente Cia Veneta, riformista convinto e tra i fondatori del Pd a Venezia.

Brugnaro alla cerimonia laica per Giuseppe Beppi Scaboro (foto Agenzia Pòrcile)

In tantissimi hanno voluto salutarlo, tra questi il sindaco Luigi Brugnaro con la fascia tricolore che ha fatto gli onori di casa, moltissimi politici di sinistra, ex assessori, presidenti della provincia, ex consiglieri delle giunte di sinistra che hanno segnato gli anni Ottanta, Novanta e Duemila.

Per primo ha preso la parola Nicola Pellicani, presidente della Fondazione che porta il suo nome, che ha tenuto il discorso ufficiale del commiato: «Siamo qui in un momento doloroso per ricordare una persona che ci è molto cara, alla quale mi legava un sentimento di profonda amicizia da tanti tanti anni». E ancora: «Mi fa piacere che sia il sindaco a fare gli onori di casa in municipio, perché oggi commemoriamo un nostro concittadino che per oltre mezzo secolo è stato tra i protagonisti della vita pubblica della città: di Venezia, di Mestre, di Porto Marghera. Porto Marghera è stato il punto di partenza di Beppi. La scintilla da cui è nato l’impegno, la passione politica, la volontà di contrastare le diseguaglianze nel mondo del lavoro».

Pellicani ha ricordato il percorso di Scaboro, da quando iniziò a lavorare in fabbrica all’età di 14 anni, e poi protagonista delle lotte metalmeccaniche, dirigente del partito a 30 anni. «Un operaio che, attraverso l’impegno, attraverso la fatica di imparare, è diventato classe dirigente in anni difficili, caratterizzati non solo da crisi, ma dal terrorismo che ha ferito anche la nostra città. Scaboro è diventato classe dirigente, ha assunto ruoli di responsabilità mantenendo però sempre intatto un atteggiamento discreto, pacato, misurato. Un atteggiamento che l’ha contraddistinto per tutta la vita».

In sala due ex presidenti provinciali, Luigino Busato e Davide Zoggia. Moltissimi ex assessori, da Sandro Simionato a Laura Fincato, Delia Murer, l’ex vicesindaco Michele Vianello, Alfiero Farinea. Presenti Giuliano Segre, Vittorio Sartori, Mario Dalla Tor, Cesare Campa, Roberto Turetta, Cesare De Piccoli, Giampietro Marchese. E ancora Doriano Calzavara, Dario Corradi, l’ex presidente di Mestre Vicenzo Conte e moltissimi altri.

«Storie di vita come quella di Beppi Scaboro invitano a riflettere sul passato, su quello che siamo stati, ma devono essere anche uno stimolo all’impegno, a guardare al futuro con speranza».

Dopo Pellicani ha preso la parola l’amica Laura Fincato, che ne ha ricordato lo spirito: «Beppi non era uomo da carte ma da ragionamento, discussione, azione. Ci trovavamo con il caldo tremendo o con un freddo tremendo, entrambi assessori, presenti alle battaglie dei lavoratori di Porto Marghera. Lui era cuore e progetti, stava in mezzo a gente vera, in mezzo ai lavoratori a cui si dovevano dire parole vere, perché la politica riformista prevede pacatezza ma anche fermezza e continuo dialogo e non era facile perché allora si perdevano posti di lavoro».

Di seguito ha preso la parola Pierangelo Molena, presidente di Fondazione Rinascita, che ha lanciato la proposta, in memoria di Scaboro, di dedicare uno spazio pubblico a Enrico Berlinguer. Infine l’assessore comunale Renato Boraso ha ricordato Scaboro a nome del sindaco e di tutta la città.