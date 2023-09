Borseggiatori a Venezia, ecco quanti ne hanno arrestati o denunciati i carabinieri quest’estate

Tre mesi – quelli estivi – di attività antiborseggio dei Carabinieri di Venezia: 5 persone arrestate in flagranza, altre 33 denunciate e circa 100 persone d’interesse operativo controllate. E’ il bilancio dell’attività dell’Arma. L’ultimo arresto (un romeno finito in manette) è stato messo a segno il 10 settembre in piazzale Roma.

Un’azione mirata e capillare quella dei militari dell’Arma che da giugno, seguendo le linee del prefetto Michele di Bari – hanno intensificato i servizi preventivi finalizzati a frenare il fenomeno dei borseggi nel centro storico lagunare.

Un dispositivo modulare costituito da pattuglie a piedi in uniforme e in abiti civili, in azione in orari differenziati e nelle zone più calde della città, con il costante supporto acqueo dei mezzi navali del Nucleo Natanti. Preziosa inoltre è la virtuosa rete di contatti stabiliti con associazioni e cittadini che non fanno mancare il proprio importantissimo ausilio.

Cinque gli arresti in flagranza per furto con destrezza:

10 giugno: uno slovacco presso imbarcadero S. Zaccaria ai danni di una turista italiana;

23 giugno: due romeni presso calle Vallaresso ai danni di un turista statunitense;

26 giugno: uno romeno presso Piazzale Santa Lucia ai danni di un turista tedesco;

10 settembre: uni romeno alla fermata dell’autobus di Piazzale Roma ai danni di una turista francese.

Sette le persone denunciate in stato di libertà per furto con destrezza, 26 persone denunciate in stato di libertà per violazione del foglio di via.