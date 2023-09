Giovane si tuffa in un canale di Venezia, scatta il daspo urbano

Un giovane della Repubblica Ceca, dopo essersi completamente denudato, si è tuffato nel Canale della Scomenzera all’altezza della chiesa di Sant’Andrea – Fondamenta di Santa Chiara, a poca distanza dallo scalo marittimo della Polizia di Frontiera di Venezia. É successo martedì mattina.



Alcuni passanti, che avevano assistito alla scena, hanno subito allertato le forze dell’ordine.



Sul luogo sono intervenuti immediatamente gli operatori della Polizia di Frontiera i quali, dopo aver invitato il ragazzo a rivestirsi, lo hanno condotto in Questura per gli accertamenti di rito.



Il giovane è stato sanzionato per atti contrari alla pubblica decenza, nei suoi confronti, inoltre, il Questore di Venezia ha irrogato un D.A.C.U.R., meglio conosciuto come “daspo urbano”, che gli impone l’obbligo di lasciare il territorio comunale come misura a tutela della sicurezza pubblica, della vivibilità della città e del decoro urbano.