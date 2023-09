Blitz dei carabinieri all’Arsenale di Venezia: otto identificati

È scattato alle prime ore della mattinata di ieri, martedì 12 settembre, il maxi rastrellamento dei Carabinieri del Comando Provinciale di Venezia che hanno ispezionato palmo a palmo un enorme edificio abbandonato ubicato a ridosso dell'imbarcadero "Bacini" di Venezia.

Quaranta militari hanno cinturato l'ampia zona, supportati nello specchio acqueo circostante da 3 imbarcazioni del Nucleo Natanti e con l'ausilio di un elicottero del Nucleo Carabinieri di Belluno.

È poi seguita l'irruzione nell'enorme stabile diroccato.

Tre extracomunitari sono stati bloccati immediatamente, mentre altri 5 hanno tentato di dileguarsi, venendo successivamente rintracciati in vari nascondigli.

L'operazione, durata circa due ore, ha consentito alla fine di accompagnare nella caserma di San Zaccaria tutte le 8 persone presenti al momento del controllo.

Le successive operazioni di identificazione hanno consentito di accertare la nazionalità dei fermati: 1 marocchino, 1 iracheno e 6 tunisini. Per 4 di loro è scattato l’ordine di espulsione (1 tunisino è stato accompagnato al Centro di Permanenza e Rimpatrio di Gradisca), mentre per i restanti sono stati avviati approfondimenti finalizzati alla verifica della loro posizione amministrativa connessa con la permanenza sul territorio nazionale.

L'operazione si colloca in un'ampia strategia del Comando Provinciale Carabinieri di Venezia finalizzato a controllare le aree più sensibili dell'intero territorio urbano della Città Metropolitana.

Dopo il robusto spiegamento del 24 agosto, operato sul quartiere Piave di Mestre, il maxi rastrellamento odierno è un ulteriore dimostrazione della ferma volontà dei Carabinieri di assicurare - in linea con le direttive impartite dal Prefetto Michele di Bari e validate in sede di Comitato Provinciale per l'ordine e la Sicurezza Pubblica - un capillare controllo del territorio che consenta di prevenire sul nascere pericolose forme di illegalità diffusa.