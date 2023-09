Ticket d’ingresso e decisione Unesco: sarà il Giappone a difendere Venezia

Oggi il voto del consiglio comunale di Venezia sul via libera al ticket d’ingresso, a 5 euro, in via sperimentale dalla prossima primavera, per trenta giorni che dovranno essere definiti e che coincideranno con i giorni da bollino nero.

Tra domani e giovedì il voto del Comitato Unesco, all’assemblea di Riad, sull’inserimento o meno di Venezia nella black list, l’elenco dei siti dichiarati in pericolo, dove ci sono città come Aleppo e Damasco.

Un rischio che Venezia corre a causa dell’innalzamento del livello delle acque, conseguenza del cambiamento climatico, e dell’eccessivo numero di turisti, come ha dichiarato nelle scorse ore all’Afp Lazare Eloundou Assomo, direttore del Patrimonio mondiale dell’Unesco.

Tra gli stati membri del Comitato Unesco sarà il rappresentante del Giappone a difendere Venezia, cercando di convincere i rappresentanti degli altri venti stati membri della bontà delle misure messe in campo dal governo e dal Comune di Venezia per salvare la città.

Non è certo casuale che il voto del consiglio comunale arrivi alla vigilia della decisione Unesco sulla città. Due anni fa a salvare Venezia fu la decisione presa dal governo guidato da Mario Draghi di vietare il passaggio delle grandi navi per il bacino di San Marco e il canale della Giudecca.

La città, nel documento finale della riunione di luglio 2021, si salvò ma rimase «sorvegliata speciale» per una serie di altre questioni, tra le quali l’eccesso di turismo.

Quest’anno Comune e governo confidano nel fatto che il voto del consiglio comunale che oggi - salvo sorprese - ufficializzerà l’ introduzione di un tiket d’ingresso a partire dalla prossima primavera, possa convincere i rappresentanti del Comitato Unesco.

E proprio oggi, mentre a Ca’ Farsetti si discuterà sul ticket - con l’opposizione pronta a dare battaglia soprattutto per l’assenza, nel provvedimento, di un tetto massimo giornaliero di turisti accettabili per Venezia - la delegazione comunale sarà in viaggio per Riad, capitale dell’Arabia Saudita.

A raggiungere l’Al-Faisaliah Hotel, dove è iniziata la 45esima sessione Unesco, saranno il capo delegazione Morris Cerron, direttore generale di Ca’ Farsetti, insieme all’assessore all’Ambiente e all’Urbanistica Massimiliano De Martin e, forse, al vicesindaco Andrea Tomaello. Il compito della delegazione veneziana sarà, d’intesa con il rappresentante giapponese e negli incontri bilaterali con gli altri Stati, quello di rispondere a tutti i dubbi e le perplessità del rappresentati del Comitato.

A Riad ci saranno ovviamente anche le delegazioni del ministero degli Esteri e del ministero della Cultura che, nelle scorse settimane, hanno risposto per iscritto alle critiche sollevate dalla relazione tecnica dell’Unesco che ipotizza l’inserimento di Venezia nella black list.

Una relazione molto dura quella dei tecnici del World Heritage Centre dell’Unesco che hanno il compito di valutare lo stato di conservazione dei siti soprattutto lì dove sottolineano i pericoli per la città dovuti al cambiamento climatico e quindi all’innalzamento del mare, e all’eccesso di turismo.

Ora la palla passa ai 21 rappresentanti degli Stati membri dal Comitato mondiale del Patrimonio in rappresentanza dei 194 che aderiscono alla convenzione dell’Agenzia dell’Onu. Tra questi, oltre all’Italia e al Giappone, a Riad ci sono, tra gli altri, Etiopia, Belgio, Bulgaria, Egitto, Russia, Ruanda, Argentina, Messico, India e Grecia.