Il ritorno del Covid: 40 casi al giorno nel Veneziano: «Non sottovalutare la variante Eris»

Il Covid rialza la testa e i contagi aumentano. Anche nel Veneziano non tardano i primi incrementi del virus, con un maggior numero di positivi rispetto ai mesi estivi. La variante padrona della scena, in questo momento, si chiama Eris, ed è l’ultima “figlia” di Omicron. Particolarmente insidiosa, non colpisce solo le prime vie respiratorie ma in casi estremi intacca anche i polmoni.

I NUMERI

Se nei mesi di luglio e agosto i nuovi casi di positività rilevati dall’Usl 3 al giorno si aggiravano tra i 10 e i 15, oggi sono circa 40. L’aumento più significativo si è registrato la scorsa settimana, cosa prevedibile secondo il dottor Vittorio Selle, direttore del Servizio di igiene e sanità pubblica, «dal momento che c’è stato il ritorno dalle ferie e le persone hanno ripreso a frequentare gli ambienti di lavoro, solitamente al chiuso».

Il medico sottolinea anche come si tratti di numeri inferiori a quelli reali, «dal momento che, rispetto alle fasi emergenziali, sono in pochissimi a fare il tampone».

Per quanto riguarda i ricoveri, nei cinque ospedali dell’Usl ci sono 83 pazienti positivi, alcuni ricoverati per Covid e altri con Covid. «Nel primo caso», spiega Selle, «sono persone arrivate in ospedale proprio per il virus, solitamente per la polmonite. Nel secondo, il motivo del loro ricovero è un altro ma, nel momento dell’accesso in ospedale, il tampone è risultato positivo». Pressione sui reparti di Rianimazione non ce n’è, dal momento che i ricoverati sono 3, da settimane.

I VACCINI

L’avvicinarsi della stagione autunnale comporterà un ulteriore aumento dei casi, «frequentando maggiormente i luoghi chiusi e dovendo convivere con la circolazione dell’influenza», spiega il medico.

Tuttavia, Selle sottolinea come non si debba cadere nell’allarmismo: «Ora il virus non è più quello del 2020, sappiamo conviverci. Circola e continuerà a farlo, l’immunizzazione ci fa stare tranquilli».

Ma per anziani, immunodepressi e fragili il consiglio è quello di vaccinarsi non appena sarà possibile, probabilmente da metà ottobre. «Inizierà la campagna vaccinale sia per l’influenza che per il Covid. Sono due vaccini compatibili e somministrabili nella stessa seduta, uno per braccio. Ci stiamo preparando per avere più sedi per la somministrazione, dagli ambulatori della sanità pubblica ai punti vaccinali più piccoli, ma anche medici di base e farmacie».

IL RITORNO SUI BANCHI

La prima campanella scolastica, che suonerà mercoledì 13, non spaventa Selle, «dal momento che bambini e ragazzi sono la popolazione più forte, a livello di difese immunitarie». Tuttavia conferma che in questi giorni il Ministero sta studiando la situazione per valutare se reintrodurre le mascherine in classe. «Ciò che dobbiamo fare è evitare di far entrare in contatto i minori con sintomi influenzali o con il raffreddore con anziani e fragili», consiglia.

OSPEDALI E RSA

Negli ospedali e nelle strutture residenziali per anziani l’attenzione è al massimo al fine di limitare i contagi.

«Stiamo facendo un importante lavoro di separazione dei ricoverati al fine di evitare i focolai. L’ultima circolare del Ministero prevede il tampone per chi viene ricoverato e l’obbligo delle mascherine, tutte misure che nella nostra Usl abbiamo sempre adottato. Il difficile, spesso, è farle accettare ai pazienti, soprattutto l’uso della mascherina».