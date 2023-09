Ticket d’accesso a Venezia, in consiglio comunale esplode la protesta dei cittadini

Consiglio comunale di Venezia partecipato e movimentato, quello di martedì 12 settembre a Ca’ Farsetti. Sul tavolo, l’approvazione della delibera di giunta che va a regolamentare e istituire in via sperimentale il ticket d’accesso. L’atmosfera nella sala del Consiglio era già calda ancor prima della discussione del punto all’ordine del giorno.

Cittadini nell'atrio di Ca' Farsetti

Sono circa 200 i cittadini accorsi per dire no al contributo d’accesso, la maggior parte dei quali rimasta nell’atrio del Comune per ragioni di sicurezza.

Presenti anche i rappresentanti di comitati e gruppi, dalall’e l’. Più voci unite in un solo grido: «Il ticket non ci salverà, vogliamo case, lavoro, affitti bassi» recita lo striscione srotolato nell’atrio, mentre tra le grida c’è chi sottolinea come, lontane dalla politica e da una questione che interessa in primis la cittadinanza, «su cui, tra l’altro, si era già espressa nel 2022, con la manifestazione che aveva visto un’adesione di oltre 2 mila persone, tutte concordi nel dire no al ticket», commenta Ruggero Tallon, del Morion.