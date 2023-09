Casa di riposo degli orrori di San Donà: una nuova perizia sulla morte di un’anziana

Una nuova perizia medico legale “indipendente” dalle parti, è stata disposta ieri dalla giudice per le udienze preliminari Benedetta Vitolo, per stabilire se vi sia “nesso causale” tra la morte di un’anziana ospite della casa di riposo “Caduti di tutte le guerre” di San Donà e i segni di fratture alle costole e lesioni sul corpo della donna, risalenti anche di mesi precedenti al decesso.

La gup ha incaricato un medico legale e un geriatra, dando loro 60 giorni di tempo per dirimere la questione, alla quale i consulenti del pubblico ministero Andrea Petroni (da parte loro) hanno già dato risposta: decesso e maltrattamenti sono collegati.

Quella in corso è l’udienza preliminare chiamata a decidere sul rinvio a giudizio di nove operatori socio sanitari, accusati dalla Procura – a vario titolo – di maltrattamenti, angherie, «atti di violenza e sopraffazione sia fisica sia psicologica, consistiti in ingiurie, minacce, nonché veri e propri atti di violenza e sopraffazione, sia fisica sia psicologica, consistiti in ingiurie, minacce, nonché veri e propri atti di violenza, quali pugni e schiaffi che determinano l’instaurazione di un clima di disagio e sopraffazione, incompatibili con le normali condizioni di vita quotidiana e in grado di cagionare un grave stato di sofferenza fisica e morale.

Vittime – secondo la ricostruzione della procura – decine di anziani ospiti del “reparto viola”. In particolare le principali accuse sono mosse nei confronti di Fabio Danieli e Maria Grazia Badalamenti (attualmente in carcere, coppia nel lavoro e nella vita), Anna Pollazzon e Margie Rosiglioni (agli arresti domiciliari), chiamati dal pubblico ministero Petroni a rispondere anche dell’aggravante per la morte della donna, in conseguenza dei maltrattamenti.

Accuse che gli avvocati difensori hanno respinto nelle diverse fasi dell’inchiesta.

Ora la decisione sui rinvii a giudizio spetta alla gup Vitolo, che ha aggiornato l’udienza al 6 dicembre per la discussione tra i medici legali, compresi quelli nominati dalle parti civili e dagli indagati.

All’interno del processo un’accusa a parte, gravissima, è mossa al cinquantenne Davide Barresi, l’ex operatore socio sanitario della casa di riposto “Caduti di tutte le guerre”, accusato di ripetute, inenarrabili violenze sessuali nei confronti di sette anziane ospiti, che nulla hanno potuto fare per difendersi. Contro di lui si è costituito parte civile anche il Comune di San Donà.