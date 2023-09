Multe alle auto in sosta al parco di San Giuliano, monta la protesta

Dalle mail alle segnalazioni telefoniche fino a quelle in sede. «Sono ormai quasi quotidiane, in questi giorni, le proteste degli automobilisti multati (soprattutto) dagli ausiliari del traffico per soste di qualche minuto nel parco di San Giuliano (dove il parcheggio è gratuito ma richiede lo stesso l’esposizione del talloncino)» la denuncia dell’Associazione Consumatori di Mestre.

In particolare, le “vittime” contestano l’assurdità di una sanzione comminata a chi è sceso dall’auto proprio per ritirare il tagliando da esporre sul cruscotto. Pochi secondi che si trasformano in 30 euro di contravvenzione.

«Ho lasciato l’auto parcheggiata nell’area di sosta di San Giuliano» racconta, per esempio, un iscritto in una concitata mail inviata all’associazione «dovevo recarmi un secondo nella zona del bar che dista 45 metri per prendere la mia compagna e poi tornare subito in macchina. Ho valutato se prendere prima il tagliando dall’emettitrice, esporlo sul cruscotto e poi andare al bar ma ho optato per la cosa più rapida. Al ritorno in auto, un’80ina di secondi dopo, ho trovato subito la multa di 30 euro. Il tutto per essermi allontanato di 45 mt in una area di park comunque gratuito. Naturalmente gli ausiliari sono spariti e così non ho potuto manifestare tutto il mio disappunto».

Prosegue Adico: «In realtà testimonianze del genere per quanto riguarda San Giuliano sono diverse negli ultimi giorni come ci ha confermato sempre questa settimana un commercialista mestrino il quale ha anche sollevato il dubbio sulla validità di una sanzione relativa a una sosta comunque gratuita. Ma la sensazione che troppo spesso esista la volontà di comminare il maggior numero di multe per fare cassa sono evidenti, tanto più quando ci si avvicina a fine anno e quindi la chiusura dei bilanci».

«In altre occasioni» commenta Carlo Garofolini, presidente Adico «abbiamo sottolineato il comportamento degli ausiliari ma anche dei vigili che a volte sembra proprio orientato a dare più multe possibili. Per esempio quando si effettuano i controlli pochi minuti prima delle otto di sera, si trovano molte irregolarità dato che diversi automobilisti non fanno il biglietto a pochi minuti dalla fascia oraria serale e notturna. Per carità, la sanzione è legittima ma ci pare forzata».

Infine: «Qualche giorno fa abbiamo visto noi stessi alcuni vigili multare una persona che era scesa un attimo dall’auto a prendere il pane. Ci ha stupito il fatto che abbiamo scritto la sanzione mentre erano ancora seduti in auto per poi scendere e consegnarla al diretto interessato, esterrefatto. Torniamo di nuovo sulla questione proprio per le tante proteste provenienti negli ultimi giorni da cittadini sanzionati a San Giuliano. E’ probabile che si siano inaspriti i controlli in quell’area dove, torniamo a sottolinearlo, il parcheggio comunque sarebbe gratuito».