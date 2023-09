Mestre, titolare e clientela presi a sberle da uno sbandato: «Situazione insostenibile»

«Continuo a chiamare le forze dell’ordine, non ne posso più di essere minacciato e aggredito da balordi ubriachi: aiutatemi». A parlare è un commerciante di via Carducci, A.A.Y, uno dei venditori storici di kebab, che conosce tutti. Ma che non riesce più a lavorare.

Domenica sera un uomo di colore, in stato di alterazione da alcol, è entrato nel suo locale, ha tirato due sberle a dei clienti e ha iniziato a dare di matto. «Mi ha messo le mani addosso» racconta «ho tentato di non farmi malmenare e di difendermi» spiega «perchè la situazione non degenerasse, ho preso uno sgabello e l’ho messo tra me e lui, ma solo grazie all’aiuto di tre persone venute in mio soccorso, non è finita molto peggio».

Sul posto, domenica sera, sono arrivati polizia e militari, che hanno impedito che qualcuno si facesse male e bloccato lo straniero. «Alla fine lo ha caricato l’ambulanza. Ma questa è la terza volta che chiamo le forze dell’ordine, prima o poi qualcuno si farà davvero del male. Senza contare che ha tirato due sberle a un cliente in attesa del suo panino e le forze dell’ordine non sanno più cosa fare. Non è possibile lavorare così, nessuno di noi ce la fa più. Sono ubriachi, stazionano in via Carducci tutto il giorno, bevono o rubano le bottiglie da qualche parte. Poi la sera, quando sono pieni di alcol vengono in negozio, mi minacciano, vogliono che gli dia da mangiare gratis».

Il commerciante quando esce in bici, sulla sella ha nascosta della farina, per gettarla addosso ai balordi se per caso lo aggrediscono. Ma la situazione – fa capire – non è più sostenibile, da qui il grido di aiuto. Poco più in là, lo studio dentistico ha messo il filo spinato, ma le cose non sono cambiate.