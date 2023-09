Brigadiere della Finanza muore a 54 anni. La diagnosi solo dieci mesi fa

Si è spento all’età di 54 anni Maurizio Forcina, brigadiere della Guardia di Finanza alla stazione navale della Giudecca. L’uomo si era gravemente malato di tumore che aveva scoperto appena dieci mesi fa con dei controlli di routine. I medici avevano diagnosticato il male e previsto il decorso.

Forcina era un appassionato di snowboard e di musica. Viveva con la famiglia in via Nicolò Tommaseo a Marghera.

A descriverne il carattere è la figlia Silvia. «Mio papà – racconta – si era arruolato nel 1986 nella Guardia di Finanza e da oltre 30 anni si era trasferito a Venezia, dove ha sempre vissuto. Qui si era sposato con Caterina, mia mamma, dalla quale purtroppo era rimasto vedovo, sette anni fa. Era molto conosciuto nel suo ambiente di lavoro, quello della Guardia di Finanza, ma anche quello del quartiere in cui viveva».

Maurizio Forcina aveva tante passioni: fra queste l’attività sportiva, quella più che più amava era lo snowboard, che praticava durante l’inverno sulle Dolomiti.

«Il papà sapeva suonare la chitarra e cantare – ricorda con affetto la figlia - ed era una persona con una grande umanità e generosità. Dieci mesi fa a causa di alcuni disturbi ha fatto dei controlli ed ha scoperto una grave malattia che purtroppo era già in fase avanzata».

L’uomo si è spento lo scorso sabato 9 settembre. La notizia della morte del brigadiere della Guardia di Finanza si è sparsa fra i colleghi che non mancheranno di essere presenti a Marghera per dargli l’ultimo saluto. Tantissimi i messaggi di cordoglio che sono giunti alla famiglia in questi giorni.

I funerali del brigadiere della Guardia di Finanza si terranno mercoledì 13 settembre, nella chiesa di San Pio X a Marghera alle ore 15,30. Il 54 enne lascia la figlia Silvia con Nicolò, la compagna Nathalie, Sara e Roberto i fratelli Katia e Gianni i nipoti e tanti amici. Il feretro arriverà nella chiesa di Marghera dall’obitorio dell’ospedale di Mirano. Dopo il rito funebre sarà accompagnato nel cimitero di Marghera per la cremazione.