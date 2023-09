Mestre ricorda il “suo” don Trevisiol. Brugnaro: «Sostegno certo alle opere»

"Il sostegno c'è, c'è sempre stato e ci sarà, perché sostenere le opere di don Armando significa sostenere la nostra comunità. Il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, lunedì 11 settembre era in prima fila, in chiesa a Carpenedo, davanti all'altare, per omaggiare don Armando Trevisiol a un mese dalla sua morte, avvenuta l'11 agosto.

Una messa sentita e partecipata, in una chiesa dei santi Gervasio e Protasio stracolma. Don Gianni Antoniazzi ha ricordato due caratteristiche di don Trevisiol che lo hanno sempre colpito: "La coscienza con la quale viveva il suo tempo, sempre nel presente, sempre consapevole del suo scorrere, e la responsabilità che sentiva verso quello che faceva, stava male quando qualche cosa non veniva completata".

Poi dall'altare ha lanciato un appello al sindaco per continuare a sostenere le fondazioni messe in piedi dal sacerdote. Appello accolto. "Ci siamo sempre stati e continueremo ad esserci per la comunità.

Finita la celebrazione, l'invito a terminare il lutto e brindare. Nei grandi spazi della parrocchia una festa per tutti gli amici, i parenti, i fedeli del sacerdote, per brindare a don Trevisiol, festa alla quale ha partecipato anche il sindaco, suor Teresa, la fedelissima di don Armando, i sacerdoti e i vertici delle fondazioni. Ma soprattutto volontari e gente comune.

Il sindaco ha ricordato la figura di don Armando con parole sentite: "Don Armando mi ha insegnato che si deve morire in piedi, come diceva lui, combattendo, questa è la sua grande lezione per la quale lo omaggiamo. Me lo ripeteva. E questo vuol dire non mollare mai. Lui non mollava mai, certo, quello che ha costruito lo ha fatto per le sue capacità, ma anche per la sua tenacia. Da buon veneziano e da buon mestrino, non mollava. Anche qualche mese fa quando ci siamo visti, lui continuava a pensare ai progetti. Ed è morto in piedi, questo mi ha insegnato".