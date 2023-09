Il commercio va a picco nel Veneziano: chiusi 500 negozi nell’ultimo trimestre

Il commercio veneziano annaspa e l’agricoltura sta cambiando pelle. Quasi 500 le attività chiuse nell’ultimo anno per difficoltà economiche o logistiche. Questo quanto emerge dell’ultimo report della Camera di commercio, relativo al secondo trimestre del 2023. Alla fine del mese di giugno, nel Veneziano si contano 90. 853 localizzazioni di impresa attive, dato in calo dello 0, 2% rispetto allo stesso periodo del 2022 (-205 unità), con +1, 4% di unità locali che non riesce a compensare la perdita dello 0, 8% che coinvolge le sedi di impresa.

A preoccupare maggiormente è la flessione del 2% per le localizzazioni nel settore del commercio, che perde 359 unità per il commercio al dettaglio e 130 unità per il commercio all’ingrosso. In questo periodo storico, prendendo ad esempio come punto di riferimento il capoluogo di Venezia, a essere in difficoltà è soprattutto il commercio al dettaglio. Non c’è però solo la normativa anti paccottiglia a rappresentare un freno al settore. L’altro elemento decisivo è, infatti, rappresentato dai rincari degli affitti, che portano sempre più attività a chiudere o a cercare di spostarsi altrove, in zone meno care.

Come non bastasse, nel settore agricolo si segna un –3, 9%, con la perdita di 262 localizzazioni nell’ambito delle coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, 34 unità per pesca e acquacoltura e due unità per la silvicoltura ed utilizzo di aree forestali. Secondo gli esperti, però, le imprese agricole non sarebbero in diminuzione, semplicemente si starebbero unendo per puntare all’internazionalizzazione

In diminuzione anche il settore manifatturiero con 62 imprese in meno (pari al –0, 8%), con riduzioni in particolare nelle industrie alimentari (-21), stampa e riproduzione di supporti registrati (-19) e confezioni di abbigliamento (-16). In rallentamento la crescita nel settore edile, che dopo il boom legato al Superbonus 110%, registra solo 28 localizzazioni in più, pari al +0, 2%.

Crescono le attività scientifiche

Continua invece a crescere a passi veloci il terziario avanzato delle attività professionali scientifiche e tecniche, con 191 localizzazioni in più rispetto a giugno 2022 (+5, 3%). Gli incrementi più rilevanti si hanno nelle attività di direzione aziendale e di consulenza, pubblicità, ricerche di mercato, attività legali e contabilità. Interessante il dato relativo alle attività di sanità e assistenza sociale che, dal giugno 2022 al giugno 2023, crescono del 4, 3% raggiungendo la quota di 672 localizzazioni d’impresa. In aumento di 155 unità anche le localizzazioni attività immobiliari (+2, 8%), seguite dalle attività di noleggio, agenzia di viaggio e servizi alle imprese (+66 unità) e le attività finanziarie e assicurative (+66). Dopo un lungo periodo di stallo, dovuto a molteplici fattori congiunturali e all’andamento generale dell’economia locale, si registra un incremento di 28 localizzazioni per la riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed apparecchiature. È grazie a tutte queste che il rapporto tra natività e mortalità imprenditoriale segna comunque un +3% rispetto all’anno precedente, con le nuove iscrizioni che passano da 1. 021 a 1. 052 e le cessazioni non d’ufficio che aumentano da 701 a 743.

Meno donne e giovani, più stranieri

Rispetto al secondo trimestre 2022, le sedi di impresa diminuiscono complessivamente dello 0, 8%. Tra queste, le imprese artigiane – il cui numero ammonta complessivamente a 18. 567 – risultano stabili rispetto all’anno precedente. Le imprese giovanili diminuiscono dello 0, 6%, con 31 unità in meno, e le imprese femminili registrano una perdita dello 0, 3% rispetto all’anno precedente, con 48 unità in meno. Continua invece la crescita delle imprese a conduzione straniera, che contano 196 localizzazioni attive in più rispetto al secondo trimestre 2022 (+2, 2%). Un segnale che conferma la forte presenza di immigrati.