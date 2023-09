Rinnovata la “food court” del centro Porte di Mestre

Aperta la nuova area food court del centro commerciale Porte di Mestre. Da qualche giorno, dopo mesi di lavori in cui si è cercato di oscurare le attività il meno possibile e di lavorare senza dover interdire la totalità degli spazi creando disagi, è finalmente accessibile il nuovo spazio rinnovato, in testa al tempio dello shopping della città, dedicato al cibo, dove è possibile sedersi, bere qualche cosa, mangiare, fare colazione o portarsi a casa un panino, una pizza, una piadina e molto altro.

La porzione del centro commerciale dedicata al food del piano terra, è stata riunita in un unico punto, tranne il noto bar che fa tramezzini. Il grande ingresso è quasi terminato, e ne è stato aperto un altro. Si tratta, però, del primo step, che preannuncia il termine del restyling cui è stato sottoposto il centro commerciale in questi mesi. La struttura promette novità e sorprese per stare al passo con la concorrenza e finora la tabella di marcia è stata rispettata, anche se in un primo tempo l’inaugurazione era programmata in estate. Ora si corre per completare la parte superiore.

Il taglio del nastro è previsto, in linea di massima, per il mese di novembre e comunque prima di Natale e del momento dell’anno dedicato alle spese. Il tempio dello shopping della città si sta rifacendo il look per essere al passo con gli altri giganti del commercio.

Chi arriva può già notare la grafica personalizzata e le suggestioni che rendono l’idea del nuovo corso. Il progetto – ricordiamo – prevede restyling e aggiornamento della galleria dello shopping per rispondere alle ultime tendenze di acquisto, con un occhio alla socialità. Al primo piano viene modificato il layout e al contempo migliorata l’estetica e la funzionalità degli spazi comuni. Di impatto i nuovi portali, quasi terminati: l’ingresso Marghera vedrà la realizzazione di una nuova terrazza con un giardino verticale e un’area a ridosso della vetrata, denominata “winter garden”, con sedute e zone relax.

Fondamentale sarà il riposizionamento commerciale del centro, strategico per funzioni, marchio e territorialità.