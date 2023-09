Insegnanti e sostegno, a Venezia è scontro sui numeri

A tre giorni dal suono della campanella, nuovo allarme per l’insufficienza di insegnanti, in particolare di sostegno, e di ausiliari negli asili nido e nelle scuole materne.

A lanciarlo la Cgil che sollecita un tavolo urgente di confronto con l’amministrazione comunale. «Abbiamo le tende nuove in alcune scuole», spiega Paolo D’Agostino della segreteria Fp Cgil di Venezia, «ma a oggi mancano almeno 16 insegnanti e 15 ausiliarie, per non parlare dei problemi irrisolti dei lavoratori dell’inclusione scolastica per i disabili.

È l’ennesimo disastro organizzativo di giunta e direzione sui servizi educativi che porterà anche quest’anno a non avere certezza delle sostituzioni di personale assente. Lo scorso anno abbiamo denunciato più volte come questo tema creasse molti problemi nelle sezioni. Continuità educativa compromessa, continui spacchettamenti delle classi e insegnanti di sostegno trasferiti in altre scuole con bambini loro assegnati presenti in classe».

Il problema è lo stesso dell’anno precedente, ma i numeri dei bambini che necessitano di insegnanti di sostegno sono aumentati. «Questo comporterà che non si riuscirà a coprire le sostituzioni di personale assente», sostiene D’Agostino.

«È già capitato in questi giorni con il personale ausiliario, dipendente della società Ames (la partecipata del Comune che gestisce cuochi e ausiliari in tutte le scuole ndr), dove mancherebbe la squadra costituita ogni anno per effettuare sostituzioni. Ieri abbiamo inviato una richiesta al Comune, e in particolare all’assessore all’Istruzione, per affrontare questi temi e dare il nostro contributo, ma le richieste di incontro, soprattutto per affrontare il tema delle disabilità, sono finora cadute nel vuoto.

Come le segnalazioni delle problematiche che per tutto l’anno scolastico scorso hanno creato disagi a famiglie e lavoratori.

Servono risposte concrete per le scuole comunali. Rimane anche il nodo della scuola XXV Aprile di Sacca Fisola dove le famiglie sono state obbligate a comunicare nuove scuole di preferenza».

Allarme infondato secondo l’assessore all’Istruzione Laura Besio che assicura come tutte le sostituzioni siano in fase di definizione. «Maestre entusiaste per tende che chiedevano da 16 anni e D’Agostino che ironizza», risponde l’assessore, «si rassegni. Stiamo lavorando bene e il clima lavorativo è sereno. Tutti i posti che andavano coperti sono già stati assegnati, sono infatti stati sottoscritti quasi 70 incarichi al personale a tempo determinato e sono in via di completamento le assunzioni a tempo indeterminato, per un complessivo di 16 nuove assunzioni. Quanto alla XXV Aprile non capisco per conto di chi porti avanti certe battaglie: le mamme ci avevano chiesto un’offerta alla Sacca e noi la stiamo mettendo a punto con una proposta progettuale interessante».