In Piazza San Marco è tutto un cantiere

Cantiere San Marco. È il nuovo nome con cui andrebbe ribattezzata in questo periodo la Piazza, letteralmente invasa da aree di cantiere particolarmente ampie e invasive che circondano di fatto la Basilica di San Marco.

Si fondano infatti i lavori per la rimozione e il restauro dei masegni consumati dal tempo e dal passaggio di decine e decine di milioni di turisti, già avviati dal Comune di Venezia, con quelli del primo lotto per l’impermeabilizzazione della Piazza per la difesa dalle acque alte.

E il risultato è veramente impressionante. Un enorme cantiere con strutture in ferro, alto oltre tre metri è già sorto in Piazzetta San Marco tra il Campanile e Palazzo Ducale, ostruendo di fatto la vista della Basilica dal lato del Molo.

Un cantiere solo leggermente meno imponente è invece installato in Piazza San Marco, di fronte alla Basilica e per una buona porzione della pavimentazione di essa. Non è finita, perché un altro cantiere di lavoro – questo appunto per i lavori legati alla difesa dalle acque alte – è stato posizionato dal Consorzio Venezia Nuova sotto il Campanile di San Marco dal lato della Piazza.

E un altro ancora sorge invece dal lato opposto all’angolo tra le Procuratie Vecchie e l’Ala Napoleonica del museo Correr.

È necessario pertanto compiere una specie di slalom per i turisti e i veneziani per percorrere Piazza San Marco. «Abbiamo chiesto alle imprese», commenta anche il professor Amerigo Restucci, procuratore di San Marco oltre che noto storico dell’architettura del paesaggio, «se fosse stato possibile limitare l’impatto davvero pesante di questi cantieri, ma ci è stato risposto che era tutto in regola perché c’erano sia le autorizzazioni sia i finanziamenti necessari al loro funzionamento. L’unica cosa che ci è stata detta è che si cercherà, nei limiti del possibile, di fare presto».

Rispetto ai cantieri del Comune l’assessore ai Lavori Pubblici Francesca Zaccariotto, aveva detto a fine marzo: «In base al cronoprogramma saremo presenti in piazza San Marco fino a maggio per poi liberarla da ogni cantiere nel periodo estivo fino al mese di ottobre, permettendo così la realizzazione di tutti gli eventi programmati. Da maggio i due cantieri si sposteranno nella piazzetta fronte Palazzo Ducale usando le stesse modalità.

A fine ottobre si riprenderanno i lavori in piazza San Marco ed andranno a coinvolgere anche i vari plateatici presenti nella piazza. I lavori si concluderanno a gennaio». Dunque i cantieri sono fermi ma ingombranti e non si capisce allora, visto che i lavori dovrebbero riprendere solo ad ottobre, perché non fosse possibili aspettare quel periodo per installarli, per lasciare libera nel frattempo la Piazza, come si è fatto per i concerti di Laura Pausini e per gli altri appuntamenti estivi.

Restano intanto i disagi e l’aspetto di Piazza San Marco che assomiglia a quello di un esteso e polveroso cantiere diffuso, più che del salotto della città, come a volte enfaticamente la si definisce.