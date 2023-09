Lutto a Mestre: è morto Giuseppe Scaboro, storico militante del Pci

E' mancato nelle prime ore di questa mattina domenica 10 settembre Giuseppe Scaboro, classe 1942, per anni figura di riferimento in città e in provincia per gli incarichi che ha ricoperto, persona sempre pacata e attenta alle necessità del territorio.

Militante del Pci a Mestre e nelle fabbriche, come ricorda Fondazione Rinascita, dirigente politico provinciale e regionale del PC e del Pds fin dagli anni Settanta, consigliere comunale a Venezia, assessore provinciale. Già dirigente Cia Veneta, democratico convinto e tra i fondatori del Pd a Venezia.

A piangerlo proprio il Pd in una nota: «La comunità del Partito Democratico Metropolitano di Venezia si stringe oggi in ricordo di Giuseppe Scaboro. Con Beppi» commentano il Segretario Metropolitano del Pd, Matteo Bellomo e il Capogruppo in Città Metropolitana, Emanuele Rosteghin «abbiamo percorso un pezzo di strada insieme imparando molto e stringendo con lui un rapporto di amicizia incentrato sulla franchezza e sull’impegno.

Sono tante le battaglie che portano il suo nome in primo luogo quelle per il lavoro, per lo sviluppo, per la crescita della Città e di tutto il territorio Metropolitano.

In particolare la sua attenzione costante per la riconversione di Porto Marghera.

Sempre al suo impegno si deve la costituzione prima dei Patti Territoriali e poi delle Intese Programmatiche d'area unendo insieme enti locali e categorie economiche per disegnare un idea di sviluppo condiviso.

Sempre disponibile e attento; in anni difficili ha sempre avuto uno sguardo lucido che gli ha permesso di guardare avanti, soprattutto nei rapporti industriali, anticipando spesso scenari che, di li a poco, si sarebbero poi concretizzati.

Una perdita dolorosa la cui tristezza non cancella il ricordo dei tantissimi confronti, delle giornate intense e di tutti quei sorrisi che, anche nei momenti più tesi, non ci ha fatto mai mancare».

In tantissimi lo stanno già ricordando, da Laura Fincato a Michele Mognato e sui social, non appena si è diffusa la notizia, é corso il cordoglio.