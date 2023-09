Gelati senza lo scontrino, la Finanza chiude due gelaterie a Venezia

Dall’inizio dell’anno sono oltre venti le attività commerciali a cui è stata sospesa l’attività tre giorni per la mancata emissione di scontrini. Le ultime tre giovedì scorso. A farne le spese la storica gelateria da Nico alle Zattere, un’altra gelateria a Sant’Aponal e un negozio di souvenir a Castello.

Tutti e tre sono stati sanzionati con la chiusura perché per quattro volte, in cinque anni, sono stati beccati a non emettere uno scontrino.

Il gran lavoro della Finanza

Nei quasi ottocento accertamenti che vengono fatti annualmente ad attività commerciali a Venezia il 90 per cento riguardano accertamenti fiscali positivi, cioè vengono sanzionati i titolari per non aver emesso lo scontrino.

Poi solo una minima parte, nel tempo, viene “beccata” a fare lo stesso per un numero sufficiente ad arrivare alla sospensione dell’attività. Quasi il 90 per cento dei negozianti che non fanno scontrini è straniero.

I controlli dei finanzieri sono regolari, anche se aumentano in certi periodi dell’anno come a carnevale, durante la Mostra del Cinema, nel periodo pasquale o all’apertura della Biennale.

Un tempo questo genere di controlli erano meno spalmati nel tempo e quindi più concentrati in determinati periodi dell’anno. Nonostante questo i numeri, anche nel passato, erano considerevoli. E spesso le sanzioni arrivavano per la mancata emissione di scontrini da pochi euro.

La “classifica” dei furbetti

Nella graduatoria delle irregolarità che scopre la Guardia di Finanza nei suoi controlli a Venezia gli scontrini fiscali sono seguiti dall’impiego della manodopera irregolare, spesso lavoratori “in nero” e dalla vendita di prodotti contraffatti e in particolare di prodotti non conformi alle normative europee sulla sicurezza dei prodotti messi in commercio. La mancata emissione di uno scontrino poi apre nuovi scenari e non sempre piacevoli per il commerciante.

Infatti la Guardia di Finanza procede, periodicamente, a comunicare all’Agenzia delle Entrate le contestazioni fatte nei confronti degli esercizi controllati, causate dal mancato rilascio di scontrini e ricevute fiscali.

In particolare, qualora vi siano almeno quattro irregolarità nel quinquennio, l’agenzia applica la sanzione della sospensione dell’attività commerciale, da un minimo di tre a un massimo di sei giorni.

Venti negozi “sopesi”

A essere raggiunti dai provvedimenti in centro storico sono stati più di 20 esercizi dall’inizio dell’anno, soprattutto negozi di souvenir, gelaterie, bar, ristoranti, presenti nel centro storico e uno al Lido di Venezia.

Ulteriori proposte di sospensione di attività commerciali sono state avanzate e, allo stato, sono rimesse alla valutazione della Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate.

Il comando provinciale della Guardia di Finanza precisa che l’attività non ha lo scopo di far “chiudere” le attività ma di «stigmatizzare quando le violazioni sono ripetute, segnalandole all’Agenzia delle entrate che decide»