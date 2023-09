Eraclea, depositate le motivazioni: la Cassazione spiega perché fu mafia

Si torna a parlare dei “casalesi di Eraclea”. In attesa che il Tribunale di Venezia depositi le proprie motivazioni, spiegando perché abbia ritenuto che nel Veneto Orientale abbia sì agito un’organizzazione criminale, ma non di stampo mafioso - pur a fronte di pesanti condanne per molti degli imputati, iniziando da Luciano Donadio - arrivano ora le motivazioni della Corte di Cassazione, che nel respingere in via definitiva i ricorsi degli imputati già giudicati con rito abbreviato, conferma invece che mafia fu.

Ricordando che se per l’abbreviato il giudizio è definitivo, per il rito tradizionale si è al primo grado e la Procura ha già annunciato ricorso in appello.

Per la Cassazione - nel confermare la sentenza d’appello dei riti abbreviati - «i giudici di merito hanno disvelato l’esistenza a Eraclea e dintorni, di un’associazione a delinquere di stampo mafioso dedita a una vasta serie di reati e fiancheggiata da esponenti del mondo politico, bancario e istituzionale, nella quale Luciano Donadio rivestiva un ruolo di primazia in ragione della sua caratura criminale. (...) Il processo ha svelato un vero e proprio “sistema di potere” finalizzato ad esercitare un controllo pervasivo del territorio, attraverso l’infiltrazione nei centri di potere economico, imprenditoriale e politico.

Si è assistito a una ripetuta usurpazione delle funzioni statali, ad esempio, presentandosi agli imprenditori della zona come alternativa al potere giudiziario nella riscossione dei crediti». E, ancora: «La portata eversiva dell’organizzazione criminale emerge ancora con maggio evidenza considerando che non solo si è posta come organismo di regolazione delle controversie individuali in concorrenza con lo Stato (come nel caso dell’episodio estorsivo ai danni del broker Fabio Gaiatto), ma è arrivata ad insinuarsi nelle stesse istituzioni democraticamente elette, condizionando l’esito della competizione elettorale del 2016 ad Eraclea in favore di Mirco Mestre».

Fatto, quest’ultimo smentito invece dal Tribunale, che ha assolto Mestre con formula piena. «L’associazione è stata in grado di infiltrarsi negli stessi organi dello Stato condizionandone l’operato», continua la Cassazione, come nel caso «dell’assistente capo della Polizia Moreno Pasqual (...) Inoltre, il fenomeno malavitoso ha determinato anche un pervasivo inquinamento dell’economia legale, come dimostrato dai reati economici, societari e fallimentari».

Quanto all’essere “mafia”, la Corte suprema ritiene che la Corte d’appello «senza contraddizioni ha ravvisato plurimi elementi che indicano la “gemmazione” e il perdurante collegamento dell’associazione con i “Casalesi”, ai fini del controllo del territorio. Va riconosciuto il reato 416 bis in presenza di un’articolazione territoriale di una mafia storica (nella specie, la delocalizzazione del Clan dei Casalesi) allorché essa, per effetto del collegamento organico-funzionale con la casa madre, si avvalga di una forza intimidatrice intrinseca (...) nell’ostentazione di una vera e propria fama criminale ereditata dalla casa-madre». Le difese avevano chiesto alla Corte Suprema di “rileggere” gli elementi di fatto valutati dalla Corte e vagliare un ampio ventaglio di intercettazioni (nel rito abbreviato il processo si fa sugli atti a fascicolo, molto più ristretto rispetto a quello in aula), ma i giudici supremi hanno ricordato di potersi esprimere solo sulla legittimità delle sentenze.

Tra le varie posizioni trattate, anche quella dell’ex sindaco Graziano Teso: per la Cassazione « «appaiono dimostrati i fitti legami esistenti tra Teso e Donadio, dai quali emerge come il primo abbia sollecitato voti al gruppo del Donadio e ottenuto da lui sostegno economico (....) le attività poste in essere da Teso nella vicenda dell’Hotel Victory, non sono altrimenti spiegabili (...) risulta dimostrato come Teso abbia svolto indebite pressioni, con uso privato della sua funzione pubblica, affinché avvenisse a qualsiasi costo la vendita dell’hotel per far rientrare Donadio dell’ingente sborso economico avuto, 2 milioni di euro».

Accuse di concorso esterno confermate, dunque, per la Corte, che ha ridotto però di un anno la condanna all’ex sindaco, riconoscendo un errore di calcolo dei giudici.