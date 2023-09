Ira dei proprietari sugli affitti brevi. «Decreto dettato dagli albergatori»

Tutti contro la proposta di decreto legge Santanché sulla regolamentazione degli affitti brevi. I motivi, però, sono opposti. Per la Cgil si tratta di un inefficace palliativo. Mentre Bre. Ve, associazione dei proprietari di casa, parla di assist agli albergatori ai danni dei proprietari di casa.

Sullo sfondo, invece, il Comune resta al lavoro per redigere un nuovo regolamento i cui tempi non sono ancora stati definiti. Nel nuovo testo si conferma l’obbligatorietà del codice identificativo nazionale, il Cin (che sostituisce quello regionale).

A differenza della bozza di maggio il Cin viene collegato all’immobile e non si specifica che può essere chiesto dal proprietario o da un gestore. Starà poi ai Comuni controllare che gli host segnalino sui canali di promozione, sulle piattaforme social e sulla porta dell’immobile stesso il codice identificativo. Viene ribadito il fatto che la durata non può essere inferiore a due notti. Scende inoltre da 4 a 2 il limite di appartamenti, dello stesso proprietario, in locazione breve che sul territorio nazionale possono essere tassati con cedolare secca.

Inasprite anche le sanzioni: multe fino a 5mila euro per chi affitterà una casa per una sola notte e fino a 8mila a chi concede in locazione un immobile a uso abitativo per finalità turistiche privo di Cin.

Non è un mistero che da più parti fosse chiesta a gran voce una regolamentazione del fenomeno, in grado – come nel caso di Venezia – di stravolgere il tessuto cittadino.

Eppure per la Cgil si poteva fare di più: «Non si fa nessun passo sostanziale», attacca il segretario Daniele Giordano, «per evitare che questo fenomeno continui a produrre l’espulsione della classe lavoratrice dalle città che vivono una forte pressione turistica. La proposta della Santanché non va a toccare il vero problema delle affittanze brevi, ovvero il fatto che migliaia di appartamenti che potrebbero essere destinati ad un utilizzo residenziale siano in mano a grandi gruppi che possiedono svariate decine, se non centinaia di appartamenti».

Ma contro la proposta di decreto si scaglia anche l’associazione Bre. Ve che accusa la ministra Santanché di predicare bene e razzolare male e chiede un nuovo tavolo di confronto: È una bozza che sembra dettata dagli interessi degli albergatori e che vuole equiparare un’abitazione privata ad un’attività ricettiva.

Non si capisce, infatti, perché un’abitazione privata non possa essere affittata per il tempo che i contraenti, liberi, decidono per le loro necessità (e quindi anche solo per una notte) e soprattutto non è chiaro perché chi pratica l’affitto breve debba fornire la propria abitazione di impianti antincendio e strumentazioni come fosse un’attività ricettiva, che non è. È chiaramente un espediente contro la libera concorrenza».