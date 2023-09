San Donà, il commercio del centro in fibrillazione. Ecco le nuove aperture

Nuove aperture di negozi in centro, la fioreria di via Ancillotto fa il bis. La Boutique Fioreria aggiunge un nuovo punto vendita, le Boutique Casa in Corso Silvio Trentin 47. Due giovani imprenditori hanno deciso di investire ancora in centro, assecondando una tendenza che dura da anni.

Un ritorno al centro città per il commercio di qualità e proprio in corso Trentin, nella direzione del ponte della Vittoria, hanno aperto o stanno aprendo numerose attività. Apertura de la Boutique Casa lunedì (taglio del nastro alle 18. 30) e una grande festa dalle 19. 30 con sorprese per andare avanti fino a tardi.

Un progetto ideato diversi mesi fa, che parla di tavola, casa, idee regalo e vuole trasmettere sensazioni positive. Davide e il suo compagno Giuseppe hanno deciso di investire nel centro città, proponendo tanti brand italiani blasonati, il desiderio di voler offrire una proposta nuova al cliente del territorio e anche un servizio e-commerce a tutto tondo. Un sogno che si realizza.

Davide ha inaugurato l’11 settembre 2021 l’apertura della sua prima attività, la fioreria Le Boutique con l’aiuto del suo compagno Giuseppe. Oggi creano composizioni floreali personalizzate per eventi e feste. «Le Boutique Casa è il proseguo di un progetto che cresce e prende forma», spiegano, «oggi possiamo offrire servizi e prodotti, dal complemento d’arredo alla bomboniera all’idea regalo. Si festeggia quindi oltre al secondo compleanno anche l’inaugurazione del nuovo negozio».

Sempre in corso Trentin sta per aprire una “succursale” dell’osteria Malanotte che proporrà una mostra permanente di vini raddoppiando il locale.

A breve riaprirà anche il bar e ristorante Time con una nuova gestione nel tratto di pedonalizzazione nuova. E per fine anno dovrebbe essere completato il nuovo show room del marchio di orologi Venezianico, in corso Trentin, investimento di mezzo milione di euro nei locali della ex banca e ancora prima del negozio di calzature Baradel.

Da poco ha inaugurato, proprio di fianco, la catena di profumeria Pinalli. Resta il rilancio delle gallerie, in particolare la Vidussi, che ancora non decollano.