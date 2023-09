Rapina alle poste con passamontagna e coltello

Rapina l’ufficio postale di Borgo San Giovanni, brandendo un’arma da taglio e poi scappa in bici elettrica. Attimi di terrore in via Granatieri di Sardegna per un tentativo di rapina, andato comunque a segno, all’orario di apertura dell’ufficio delle poste.

Erano infatti circa le 8. 30, orario in cui si aprono le porte all’utenza, quando un uomo, arrivato, secondo una prima ricostruzione, in bici elettrica, mascherato con giubbotto e passamontagna, come affermano alcuni testimoni, entra dentro l’ufficio. A quell’ora l’agenzia è praticamente vuota, anche se la zona, accanto al semaforo del quartiere, è sempre piuttosto trafficata.

Una volta entrato, l’uomo tira fuori dalla tasca un coltello e minaccia le due impiegate e la direttrice che si trovavano in quel momento al lavoro.

Brandendo l’arma e minacciando azioni violente, chiede di impossessarsi del denaro presente nelle casse. Le impiegate, impietrite dalla paura, ovviamente non oppongono resistenza, il ladro si impadronisce di qualche centinaio di euro e, dopo un’ultima minaccia esce dall’ufficio, monta in sella ad una bicicletta che, a quanto pare, ha le ruote molto grosse, e scappa via.

A quel punto le impiegate lanciano l’allarme e chiamano i carabinieri, l’ufficio postale viene chiuso ed i militari dell’Arma, giunti sul posto, raccolgono notizie e dettagli sul rapinatore.

Da alcune prime indicazioni e secondo quanto dichiarato dalle impiegate dell’ufficio postale l’uomo, comunque mascherato e non riconoscibile, si sarebbe rivolto a loro con un accento locale e quindi tutto lascia supporre che si tratti di un rapinatore del posto e non certo di un professionista arrivato da fuori città.

Tutto farebbe pensare che possa essersi trattato di una rapina meditata per estorcere del denaro e maturata nel mondo della tossicodipendenza.

Sono comunque semplicemente delle supposizioni perché sono molte le domande alle quali i carabinieri dovranno trovare delle risposte, partendo dal movente che abbia indotto il ladro e rapinare un ufficio postale che mai, almeno a memoria, aveva subito una aggressione del genere

. L’unica cosa che fa tirare un sospiro di sollievo alla direzione degli uffici postali è il fatto che, nonostante il malvivente tenesse in mano un coltello, nessuno si è fortunatamente ferito. L’ufficio, per precauzione e per le indagini, è rimasto tutto il giorno chiuso.