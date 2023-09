Consulenze e incarichi non autorizzati La Corte dei Conti condanna Pinamonti

540 mila euro. È la cifra che la Corte dei Conti del Veneto ha ordinato a Paolo Pinamonti – tra i musicologi più noti – di risarcire all’università di Ca’ Foscari, dove insegna “Musicologia e storia della musica” presso il dipartimento di Filosofia e Beni culturali, con un contratto di ricercatore universitario.

La sua “colpa”? Aver contemporaneamente lavorato, tra il 2015 e il 2020, prima come consulente artistico poi come direttore artistico per uno dei più importanti teatri d’Italia: la Fondazione Teatro San Carlo di Napoli, con un compenso annuo di 100 mila euro.

Nel mezzo, la legge che ha messo nei guai decine di docenti universitari, già condannati dalla stessa Corte a versare i proventi delle proprie attività libero professionali non autorizzate: la 165/2001 vieta, infatti, di poter svolgere attività libero professionale, se non specificatamente autorizzata dall’ateneo, con l’obbligo – in quest’ultimo caso – comunque di riversare i compensi ricevuti all’amministrazione di appartenenza, destinandoli all’incremento del fondo di produttività. La norma è molto stringente: in sintesi, se si insegna all’università non si può svolgere libera professione, se non autorizzati dall’ateneo.

L’incarico di direttore artistico del teatro San Carlo di Napoli non è tra quelli che passano inosservati. A presentare un esposto – nell’aprile del 2022 – era stata la stessa rettrice di Ca’ Foscari Tiziana Lippiello.

Ne è nato un procedimento disciplinare interno, che si è concluso con 5 mesi di sospensione (al di fuori dell’orario di lezione, per evitare danni agli studenti). Un procedimento che il musicologo riteneva “tombale”.

Non così per la procura della Corte dei Conti che ha avviato le sue indagini, sfociate in un processo contabile: dei giorni scorsi, la sentenza di condanna, con l’ordine al musicologo di versare a Ca’ Foscari tutto quanto guadagnato come direttore artistico. Decisione che naturalmente – se lo vorrà – Paolo Pinamonti potrà impugnare in appello.

In corso di processo, il musicologo si è difeso sostenendo di aver agito in buona fede e nella convinzione di non violare alcuna disposizione di legge, e ricordando che nel suo curriculum presente sul sito dell’università quell’incarico era presente, come i precedenti (curriculum di spessore, il suo: già sovrintendente e direttore artistico del teatro São Carlos di Lisbona, di quello La Zarzuela di Madrid, del Festival Mozart de La Coruña) e ricordando che la transazione sottoscritta con l’università dopo la sospensione avrebbe posto fine a «qualsiasi ulteriore richiesta economica, oltre che pretesa punitiva, da parte dell’Università».

Ma la giustizia contabile fa il suo corso, in forma indipendente. Per i giudici non c’è dubbio che sia stata violata la legge 165/2001 che impone l’esclusiva ai docenti e ricercatori universitari, escludendo loro attività anche occasionali che prevedano un compenso e l’obbligo di richiesta di autorizzazione all’ateneo in casi specifici.

Per la Corte, inoltre, il musicologo avrebbe agito con dolo: per anzianità di servizio (assunto nel 2006), per età e lunga e qualificata esperienza professionale, per l’apertura di una partita Iva e l’incarico durato nel tempo, «il Collegio ritiene che il dottor Pinamonti non solo fosse a conoscenza delle norme in materia di incompatibilità e attività per conto terzi, ma anche avesse piena consapevolezza che per svolgere in particolare il ruolo di direttore artistico del Teatro San Carlo fosse necessaria una specifica autorizzazione».

Divieto di lavorare per contro terzi, che gli richiedeva anche il contratto firmato con il teatro di Napoli.

Potrà ricorrere in appello.

