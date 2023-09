Venezia piange Igor Korman, musicista e agente di viaggio scomparso a 72 anni

È morto all’età di 72 anni nella sua casa del Lido Igor Korman, volto noto nell’isola e conosciuto in città. Korman ha sempre lavorato nel settore delle Agenzie di Viaggio, iniziando fin da giovanissimo negli anni ’70 nell’Agenzia Cts Viaggi di fronte all’ingresso dell’Università Ca’ Foscari, trasferitasi poi nella vicina calle Crosera.

Successivamente ha lavorato per molti anni nell’Agenzia di viaggi Magic Stone in calle del Ghetto Vecchio. Negli ultimi anni ha lavorato in alcune Agenzie di Viaggi nella zona di San Marco, prima vicino al ponte del Lovo e poi nel nell’agenzia che si trovava nel ponte dei Bareteri. Korman, come lo ricorda il suo amico di lunga data Luciano Mazzolin, era un volto conosciuto anche nel mondo della musica cittadina.

Fin dal 1977 aveva fatto parte della cooperativa per la ricerca e riproposta della musica popolare “Nuovo Canzoniere Veneto” con Gualtiero Bertelli. Successivamente, con Ricatti, Borsetto e Sabadin ha fatto parte anche del gruppo “Camerabanda” di impostazione Jazzistico e Folklore Progressivo.

Il funerale si terrà lunedì 11 settembre alle 11 nella chiesa dell’Ospedale Civile di Venezia.