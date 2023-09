Libri usati, a Venezia stangata da 100 euro. Gli Studenti medi: «Denunciare gli istituti che sforano»

Caro libri: per studenti e famiglie si stima un aumento dei costi che sfiora cento euro, se non di più in alcune situazioni. Il fenomeno è legato all’acquisto di libri sempre in nuova edizione che le case editrici propongono e i collegi docenti decidono di adottare.

Il business dei libri scolastici, che supera quota 1 miliardo di euro l’anno, ogni anno alimenta la stampa di nuove edizioni sostanzialmente identiche a quelle dell’anno precedente. Quale soluzione?

«È difficile cambiare la politica delle case editrici, è pura manovra speculativa» commenta il vicepresidente di Anp (Associazione nazionale presidi) Venezia, Luigi Zennaro. «Adesso con l’editoria elettronica il libro è sempre lo stesso, in breve: prendono una scheda e la mettono cinque pagine dopo. E la presentano come nuova edizione. È difficile per i dirigenti scolastici arginare il fenomeno, quest’ultimi si fidano del collegio docenti (le adozioni vengono fatte a maggio), che a loro volta si fida dei rappresentanti che presentano loro i libri. E a settembre c’è solo da acquistare quello già deciso».

La situazione attuale richiederebbe, quindi, un’azione coordinata e robusta a livello di sistema scolastico. Per Zennaro, gli editori hanno il loro ruolo da giocare, ma anche le famiglie. «Ci sono i libri digitali, ma le famiglie non acquistano i libri sul tablet. E allora si potrebbe lavorare con materiale che gli insegnanti predispongono online per tempo. A che servono i libri di testo?».

Sul tema interviene anche la Rete degli studenti medi: «Invitare i genitori a denunciare quegli istituti che sforano puntualmente i tetti fissati dal ministero dell’Istruzione» propone Federica Nalon del Coordinamento studentesco di Venezia e Mestre. E poi, nella lista dei possibili ritocchi, potrebbero finire anche i temi legati alla gestione e distribuzione dei fondi per garantire un’istruzione equa e accessibile a tutti: «Si chiede più accessibilità ai bonus destinati alle famiglie economicamente più vulnerabili», aggiunge Nalon. «Dal primo giorno il governo Meloni ha dichiarato che avrebbe incentivato l’istruzione privata e facendo questo continuava a tagliare i già pochi fondi all’istruzione che rimanevano dalle riforme precedenti. E come se già non bastasse, oltre al danno la beffa: i bonus per i libri nel pratico sono inaccessibili alla maggior parte degli studenti perché impongono un Isee troppo basso. In generale, contiamo che in media uno studente spende, solo di libri, 600 euro all’anno».

È importante quindi che i fondi per l’acquisto dei testi scolastici da parte delle famiglie meno abbienti, pari a 133 milioni l’anno, siano erogati nella maniera più efficiente e veloce possibile. E per tagliare le spese, per esempio, le famiglie ricorrono a libri usati, che possono costare anche il 50% in meno.

Pratiche virtuose saranno sperimentate proprio dal Coordinamento degli Studenti Medi che allestirà i mercatini dei libri scolastici usati a partire dal prossimo lunedì in via Antonio da Mestre, 12.