Intimidazioni mafiose ai mercatini estivi a Bibione: 19 indagati verso il processo

Tira dritta per la sua strada la Procura distrettuale antimafia di Trieste, che si prepara a chiedere il rinvio a giudizio di 19 persone residenti nel Veneto orientale, accusandole – a vario titolo – di essere ricorse a intimidazioni, minacce, estorsioni e contestando a otto degli indagati anche l’aggravante dei metodi mafiosi, prevista dall’articolo 416 bis del codice penale.

Secondo l’accusa, avrebbero imbastito quello che la Dda chiama un «disegno criminoso, con reiterate condotte intimidatorie», per impedire agli organizzatori delle fiere estive di Bibione «I giovedì del Lido del Sole» di allestire i previsti mercatini serali per i turisti, se non li avessero aperti anche ai banchi di ambulanti “amici” del gruppo: posto al quale non avrebbero, invece, avuto alcun diritto perché non in regola con il pagamento delle quote associative.

Fallito l’intento, perché organizzatori e assessore al Commercio non si erano fatti intimidire – sempre secondo la ricostruzione dell’accusa – il gruppo era arrivato a mettere di traverso un tir, per bloccare la strada di accesso al mercato, in una serata ad alta tensione.

Ricostruzione contestata dalle difese, che sostengono che non vi fu alcuna violenza, si trattò solo di una protesta durata un nonnulla e smobilitata al primo ordine di un vigile.

I fatti risalgono all’agosto del 2020 e ne erano seguiti anche otto arresti, con ordinanza di custodia cautelare poi annullata dal Tribunale del Riesame di Trieste, che aveva ritenuto non solo che non vi fosse l’aggravante dei metodi mafiosi, ma anche – seppur mantenendo l’accusa di estorsione aggravata per il tono intimidatorio nella “notte del Tir” – derubricando gli altri episodi di pressione contestati, a semplice tentata violenza privata. La Cassazione si era invece schierata a favore della Procura triestina. Ma il Riesame era nuovamente intervenuto a favore degli indagati.

Tant’è, ora la Distrettuale antimafia triestina mantiene ferma la sua accusa e nei giorni scorsi il pubblico ministero Massimo De Bortoli ha notificato ad indagati e difensori l’atto di chiusura delle indagini: le parti potranno chiedere di essere interrogate, poi arriverà la richiesta di rinvio a giudizio e la decisione sul destino giudiziario degli indagati passerà nelle mani del giudice per le indagini preliminari, che dovrà decidere se e chi mandare a processo o se procedere con eventuali richieste di rito abbreviato (con conseguenti sconti di pena in caso di condanna).

La vicenda è nota, risale all’estate del 2020 e vede tra le persone coinvolte anche l’allora presidente dell’Ascom Giuseppe Morsanuto (che si è sempre dichiarato innocente, rimettendo subito il suo incarico nell’associazione) tra i 14 indagati ai quali la Procura muove l’accusa più pesante: estorsione con l’aggravante mafiosa. Tra gli altri, i nomi di Zefferino Pasian, dei commercianti napoletani Renato e Beniamino D’Antonio, Gennaro Carrano, Salvatore Carrano, Raffaele e Salvatore Biancolino e quelo di Pietro D’Antonio (difeso dall’avvocato Paolo Bevilacqua) considerato dalla Dda a capo del gruppo di ambulanti ribelli e «contiguo» al clan camorristico Sarno-Contini-Licciardi. Parola al giudice.