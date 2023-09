San Donà si prepara ad accogliere Vannacci

Il suo libro “Il mondo al contrario” ha fatto discutere tutta l’estate e inorridito una parte dell’opinione pubblica moderata e di sinistra, che non accetta come la destra affronti determinati argomento.

Se il governo Meloni ha bandito certi temi nostalgici o estremisti dal dibattito politico e culturale, ci ha pensato il generale dei paracadutisti Roberto Vannacci a dire quello che forse altri sono costretti solo a sussurrare. Ora Vannacci potrebbe venire a presentare il libro anche a San Donà. Ci stanno lavorando gli organizzatori di un prossimo ciclo di conferenze e appuntamenti su scrittori considerati conservatori e di destra.

Il consigliere comunale Gabriele De Rosa, esponente di FdI e uno degli emuli del compianto fascista mussoliniano sandonatese, Ennio Mazzon, che fu consigliere per un trentennio, ha appena annunciato questo ciclo di appuntamenti che partirà a novembre con il britannico Tolkien.

Non ha parlato degli altri scrittori in lista, ma il nome di Vannacci è già nell’aria. Il generale e comandante della Folgore che ha detto e scritto che gli omosessuali non sono persone normali, ha preso posizioni ferme sui migranti e affrontato altri temi a dir poco cari ai conservatori, sarebbe la vera star di queste conferenze contro le quali si sono scagliate già le critiche dell’opposizione.

Luana Momesso di “Cittàinsieme” ha ripreso De Rosa ricordano che la cultura non è di destra o sinistra, ma plurale. E ancora non sapeva che Vannacci potrebbe varcare la linea del Piave molto presto. Un proposito finora discusso tra gli organizzatori, non ancora con il sindaco, Alberto Teso.

Il capogruppo di Fratelli d’Italia, Giuseppe Muzzupappa, avvocato originario di Tropea, sangue caldo e temperamento di ferro, non si scompone minimamente. «Non vedo tutto questo scandalo», dice, «il giovane De Rosa ha semplicemente annunciato un ciclo di appuntamenti culturali. Ricordo che questa è una giunta di destra-centro. E portare a conoscenza la cultura e i valori di questa parte politica non dovrebbe spingere allo scontro. Mai noi ci siamo permessi di criticare scrittori o intellettuali di sinistra che sono arrivati a San Donà. Vogliamo solo far conoscere un determinato pensiero ai cittadini senza pretendere di cambiare le loro opinioni». Aggiunge: «In questo contesto stiamo pensando e non escludiamo che tra gli ospiti di questa iniziativa ci possa essere il generale Vannacci, che ha avuto il merito di affrontare certi argomenti sicuramente spinosi e difficili, ma con coraggio e onesta intellettuale».