Errore del software, a San Donà i certificati online sono firmati ancora dall’ex sindaco

Andrea Cereser ancora sindaco, almeno sulla carta. E non una carta qualsiasi, perché ancora in questi giorni i certificati di residenza, famiglia e quant’altro richiesti in rete recavano la firma del sindaco uscente. Un problema di software, legato pertanto a quei cittadini più dinamici e avvezzi alla tecnologia che riuscivano a richiedere i certificati direttamente dal proprio computer di casa o dal telefonino.

Ad accorgersene, un cittadino che ha letto fino all’ultimo un certificato rilasciato dagli uffici. Un semplice certificato di famiglia a uso sportivo che invece della firma del sindaco attuale, Alberto Teso, aveva ancora quella di Andrea Cereser. Questo cittadino attento si è stupito, ha chiesto spiegazioni. «Al momento non ci ho fatto caso», dice, «ma qualcosa mi era rimasto impresso dopo una rapida lettura e mi sono ricordato quel nome, Andrea Cereser, in calce alla fine del certificato. Mi sono chiesto «Ma non è Teso il nuovo sindaco?. E ho subito immaginato fosse un errore».

È emerso in questo modo l’errore che finora non era stato segnalato. Non proprio un errore banale, perché adesso è in corso una revisione del sistema e ci sono anche dei dubbi sulla validità dei certificati rilasciati con questo errore.

Proprio l’ex sindaco Cereser, curiosamente, aveva presentato e decantato l’importanza di questi servizi telematici attraverso lo Spid e le nuove carte di identità elettronica. Ma la tecnologia non sempre è così infallibile. Un vecchio impiegato comunale con penna e calamaio non sarebbe mai incorso in un simile errore.

Da giugno, quando Alberto Teso è stato eletto, molti certificati del Comune avevano dunque la firma di Cereser e ancora nessuno se ne era accorto. Il sindaco attuale è stato informato e ha subito avuto la conferma dell’errore dagli uffici e le segreterie. «Ho fatto fare una verifica allo Stato Civile», ha spiegato Teso, «c’è stato un problema causato dal software Maggioli utilizzato dal Comune di San Donà, che non ha fatto correttamente l’aggiornamento per alcune tipologie di certificati scaricabili via web».

«È stato chiesto a Maggioli di provvedere immediatamente», aggiunge, «a rimuovere l’errore e già in giornata, giovedì, è stato effettuato l’aggiornamento con il mio nome anziché quello del precedente sindaco Cereser. Gli uffici stanno ora cercando di capire tramite la software house se c’è la possibilità di risalire a chi ha eventualmente scaricato il certificato e individuare il numero di certificati prodotti online viziati dall’errore».

Non dovrebbero esserci problemi sulla efficacia dei certificati rilasciati, anche se il consiglio è di richiederli nuovamente per non incorrere in spiacevoli disguidi burocratici successivi.