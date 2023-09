Mira, fiamme dentro casa: intervengono i pompieri, intossicata una donna

Intervento dei pompieri intorno alle 21 dell’8 settembre nel centro di Mira per un appartamento andato in fiamme. Intossicato una donna sulla cinquantina che ha avuto bisogno delle cure da parte dei sanitari del Suem per un principio di intossicazione provocato dal fumo.

Nell’appartamento, posizionato sulla Brentana, sono arrivate ben tre squadre dei vigili del fuoco provenienti dal distaccamento di Mestre. I pompieri sono intervenuti per circoscrivere le fiamme provenienti dall’interno dell’appartamento e che comunque erano rimaste circoscritte.

A provocare problemi è stato però il fumo, denso e nero, causato dalle fiamme. Proprio a causa delle esalazioni, insieme ai vigili del fuoco sul posto è arrivata anche un’ambulanza per prestare i primi soccorsi alla donna che in quel frangente si trovava all’interno dell’appartamento.

Le sue condizioni non sono state ritenute preoccupanti ma provava comunque difficoltà nella respirazione motivo per cui è stata portata in via preventiva al pronto soccorso di Dolo. L’intervento dei vigili del fuoco è durato diverse ore, necessarie per mettere in sicurezza l’appartamento, comunque inagibile. Resta l’interrogativo su cosa possa aver provocato le fiamme.

Secondo le prime indagini, non è da escludere che la natura dell’incendio sia accidentale e quindi provocata da un cortocircuito. Le cause saranno nelle prossime ore comunque al vaglio dei vigili del fuoco che dovranno dare il via libera per l’agibilità dell’appartamento. —