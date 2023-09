Mestre, volontarie del festival solidale rapinate dell’incasso da quattro uomini mascherati

Rapina alla solidarietà, quattro ladri a volto coperto nella notte tra sabato e domenica verso le 3, a Zelarino, hanno rapinato tre volontarie dell’associazione Ciani 4ever, sottraendo 3.000 euro a “Ciani Live Aid – Beat Time. Beat Cancer”, manifestazione alla terza edizione, realizzata per finanziare l’assistenza e la cura dei malati di cancro.

Le rapine vanno sempre condannate ma in particolare modo quando colpiscono un’associazione che, in collaborazione con il Comune, l’Asl 3 e Avapo, aiuta i malati oncologici.

Il fatto è avvenuto nell’area del distributore di via Castellana, di fronte ai Campi Sportivi di Zelarino che hanno ospitato “Ciani Live Aid” per tre sere: venerdì primo settembre, sabato 2 e domenica 3. Dopo aver contribuito ad animare la serata, le tre giovani volontarie, per tornare a casa sono andate a prendere l’auto che avevano parcheggiato presso il distributore di va Castellana, di fronte ai Campi Sportivi che hanno ospitato “Ciani Live Aid”.

Hanno messo nel bagaglio la parte residua dei soldi del fondo cassa della serata quando dietro di loro si è fermata un’auto scura, probabilmente una Peugeot 208. Sono scesi quattro uomini a viso coperto, uno ha intimato: «Non muovetevi». Poi i ladri hanno aperto il bagaglio dell’auto delle ragazze, hanno preso i soldi e se ne sono andati via. Altre due volontarie hanno visto la scena e hanno avvertito i loro compagni che erano rimasti nei Campi Sportivi. I Carabinieri avvertiti sono arrivati sul luogo, poi il giorno seguente è stata sporta denuncia. Le telecamere del distributore dovrebbero avere ripreso la targa dei malviventi.

Fortunatamente la parte più cospicua degli incassi era già stata depositata e il servizio di sicurezza durante le serate ha scongiurato altri fatti del genere.

Roberto Pistolato di Ciani 4ever, commenta: «Non vogliamo che questo episodio spiacevole vada ad oscurare tutto il bene che “Ciani Live Aid” ha generato. È stato uno sprone per alzare ancor di più l’asticella della sicurezza, fin da domenica 3 settembre. Quello che ci rimane sono piuttosto tre serate incredibili, con artisti che sul palco hanno dato il meglio di sé per un pubblico straordinario». L’associazione, nonostante la rapina, acquisterà un monitor multiparametrico per l’Istituto oncologico del Veneto e degli ausili medici per Avapo Mestre. “Ciani Live Aid” ha visto la presenza di oltre 10. 000 persone in tre sere e ha impegnato 140 volontari. La parte musicale è stata garantita da Queen Mania, Police Project e Kairos, band che vede alla batteria Elia Pistolato, erede di Ciani il batterista alla cui memoria è dedicato il festival.