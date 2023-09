Case di riposo, ecco tutti gli aumenti delle rette in provincia di Venezia

Prezzi delle rette cresciuti anche di oltre 3.500 euro in un anno. A fronte di stipendi degli operatori socio-sanitari che soltanto in una struttura della provincia superano i 1.600 euro lordi al mese; e, quanto agli infermieri, sempre soltanto nella stessa struttura superano i 1.900 euro.

Esaurite le impegnative di residenzialità, per i servizi socio-sanitari nelle due Usl della provincia, ecco il completamento della notizia: per gli anziani veneziani, vivere in una casa di riposo costa sempre di più. Perché costa sempre di più il mantenimento, considerando l’impennata dei prezzi dell’energia. E tutto questo si riverbera sulle famiglie, che adesso non possono nemmeno più contare sulle impegnative, tutte esaurite ben prima della fine dell’anno.

I dati sono frutto di uno studio della Cgil veneziana, che ha messo a confronto i costi delle rette nel 2022 e nel 2023 in tutte le case di riposo delle aziende sanitarie Serenissima e del Veneto orientale. Aggiungendo poi l’entità degli stipendi di infermieri e Oss.

Il risultato è univoco: di tutte le strutture prese in considerazione dal sindacato, ce n’è soltanto una che è riuscita a mantenere i prezzi invariati, vale a dire la Don Allegri di Salzano.

Altrove, i costi delle rette sono cresciuti ovunque: dai 96 centesimi al giorno in più chiesti all’Ipav San Lorenzo agli 8,32 euro in più dei centri servizio Villa Fiorita e Villa Althea a Spinea, dove a fine anno le famiglie si ritroveranno a pagare 3.569 euro in più rispetto al 2022. «Una situazione insostenibile», la definiscono Daniele Giordano, segretario generale di Cgil Venezia, Daniele Tronco (Spi) e Cristina Bastianello (Fp Cgil), «E la Regione ha scelto di scaricare sulle famiglie i costi di questo disastro».

IL TABELLONE

È un’accusa “circostanziata”: dovuta proprio all’esaurimento delle impegnative per gli anziani afferenti al territorio delle Usl 3 e 4. Situazione che, da questo momento e fino alla fine dell’anno, impedirà agli anziani che faranno richiesta di entrare in una casa di riposo di poter avere un contributo pubblico per il pagamento della retta. «Le famiglie non riescono a far fronte ai costi crescenti delle rette nelle residenze e ora devono farsi carico addirittura della retta completa», continuano i sindacalisti della Cgil, individuando nella mancata introduzione dell’addizionale Irpef una delle principali responsabili della situazione.

Tutto questo, peraltro, avviene a fronte di stipendi, per infermieri e operatori socio-sanitari, decisamente modesti. Per i primi, si attestano intorno ai 1400-1500 euro lordi al mese, aumentando circa 200 euro per i secondi. Troppo poco, per professionisti chiamati a sforzi sempre maggiori, per far fronte alla grave carenza di personale. «E infatti la fuga dalle residenze verso la sanità pubblica e privata è costante, sia per i carichi di lavoro, sia per retribuzioni inadeguate, soprattutto nelle residenze private, dove le proprietà continuano a giocare sulla riduzione dei salari e dei diritti», denunciano ancora i sindacalisti della Cgil. «Un anno fa lanciammo l’allarme sulla situazione insostenibile delle rette e sull’esigenza di maggiori risorse pubbliche. Oggi la situazione è insostenibile e per questo invitiamo tutte le famiglie e gli anziani a rivolgersi ai nostri sportelli. Mentre alle due Usl veneziane chiediamo la convocazione dell’osservatorio sulle residenze per anziani».