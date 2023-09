Caorle, coppia di medici austriaci salva un’ottantenne in mare

Ancora una volta i due medici austriaci in vacanza a Caorle che si erano prodigati per salvare invano una turista qualche giorno fa, sono tornati in azione oggi, venerdì 8 settembre, rendendosi protagonisti di un nuovo intervento in mare, proprio dove a inizio settimana è morta una donna della Repubblica Ceca.

Infatti sempre nello specchio di mare dell'Hotel Montecarlo, a Ponente, i due professionisti hanno soccorso una donna, sempre della Repubblica ceca di 80 anni.

Questa è sopravvissuta, ma le sue condizioni sono precarie e resta in pericolo di vita. Il fatto è accaduto oggi poco dopo le 17.

L'anziana turista stava passeggiando a riva assieme al marito, approfittando del clima caldo ma gradevole. All'improvviso è caduta nell'acqua e ha cominciato ad annaspare. Non senza fatica la donna è stata trasferita sul bagnasciuga.

Ad adoperarsi con lei anche i due bagnini del Consorzio Arenili di Caorlespiaggia. Hana Koutová, questo il nome dell'anziana, ha avuto un arresto cardiaco e i bagnini hanno adoperato su di lei il defibrillatore, su indicazione comunque dei medici austriaci “fuori servizio” che non si sono certo tirati indietro

Il cuore della donna ha ripreso a battere. Hana Koutová è stata poi affidata alle cure dell'equipe sanitaria del pronto soccorso di Caorle. L'ambulanza ha trasferito la paziente in viale dei Tropici, dove ad attenderla c'era l'equipaggio dell'elisoccorso di Treviso. La turista è stata collocata sulla lettiga e quindi adagiata sul mezzo, che si è messo in volo alla volta dell'ospedale dell'Angelo di Mestre.