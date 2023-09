San Marco, rivoluzione in Piazza: chiude Markus e arriva Diesel

Chiuso ormai definitivamente il negozio di vetri Markus, in piazza San Marco. Ora è conto alla rovescia per l’ingresso del nuovo inquilino, che in realtà nel salotto di Venezia è ormai di casa.

Il fondo, nell’angolo del sottoportego che separa la Piazza dal bacino Orseolo, che fino a pochi giorni fa ospitava il negozio di vetri sarà infatti rilevato da Renzo Rosso, patron del gruppo Otb, per un’operazione da oltre dieci milioni di euro. Manca ancora l’ufficialità del marchio della galassia Otb che aprirà al posto del negozio di vetri. Secondo indiscrezioni, comunque, potrebbe trattarsi proprio di Diesel il cui precedente negozio a Rialto ha ormai chiuso da tempo.

Continua dunque l’espansione anche lungo le Procuratie Vecchie dopo aver investito e aver rilevato – a vario titolo, sia come proprietario sia come affittuario – di ben quattro immobili lungo l’Ala Napoleonica.

Il marchio Otb (holding di Rosso) si prepara quindi ad aggiudicarsi un altro tassello di pregio nel cuore di Venezia, città che il patron di Diesel non ha mai nascosto di amare. Dopo aver finanziato i lavori di restauro del ponte di Rialto, con tanto di targa commemorativa incastonata, nel settembre scorso si era perfezionato il subentro del gruppo Otb nell’affitto di due diversi immobili di proprietà del Demanio.

Renzo Rosso

Si tratta dell’ex negozio Ferrari (all’angolo con le Procuratie Vecchie) e dell’ex gioielleria Giordan i cui negozi erano chiusi da tempo. Il gruppo Otb aveva rilevato le due precedenti società e non ha quindi dovuto partecipare a un bando del Demanio per ottenere l’affitto degli spazi. Nel luglio 2022, invece, il gruppo si era aggiudicato l’ex negozio Longchamp: circa 130 metri quadri dislocati su un unico piano all’interno del Palazzo Reale.

A completare il puzzle, a inizio anno, la prima operazione di Rosso a San Marco. A gennaio 2022 infatti era stato perfezionato l’acquisto dalla Orovetro srl, 80 metri quadri su due piani che ospitavano il negozio Pauly. Un’operazione, in quel caso, vicina ai nove milioni di euro in totale. Qui ha ormai aperto un negozio di Marni, marchio di alta moda che gravita nella galassia del gruppo Otb.

Nel frattempo, complici anche i tanti pezzi di assoluto pregio venduti al suo interno, le promozioni nelle ultime settimane hanno portato un continuo via vai all’interno della galleria Markus. I proprietari smentiscono ma secondo indiscrezioni il negozio dovrebbe riaprire una nuova sede lungo le Procuratie Vecchie, nel solco della tradizione.

Già nel 1949, come si legge online, l’attuale spazio era destinato a punto vendita delle Conterie, in seguito fu proprietà di Ernesto Seguso, fratello del famoso Archimede. L’immobile viene poi rilevato nel 1970 dalla Markus srl che lo trasforma nel primo negozio in Venezia specializzato in sculture in vetro e design contemporaneo.

Nel corso degli anni sono stati ospitati i più grandi artisti muranesi: Livio Seguso, Ermanno Nason, Loredano Rosin, Angelo Seguso, Licio Zanetti, Alfredo Barbini. Oggi la Galleria d’Arte Markus è l’unico rivenditore autorizzato a Venezia per le sculture del maestro Dino Rosin e rappresenta artisti quali Pino Signoretto, Simone Cenedese, Arnaldo Zanella, Romano Donà, Mario Costantini ed Enrico Cammozo.