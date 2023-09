Venezia, prese le borseggiatrici specialiste nei clienti dei treni ad alta velocità

Nuova operazione antiborseggio nella stazione ferroviaria di Santa Lucia a Venezia. La zona infatti è il “luogo di lavoro” dei borseggiatori e proprio qui sono state fermate cinque giovani donne provenienti dalla ex Jugoslavia, che si aggiravano con fare sospetto all’interno della stazione ed in particolare nei pressi del binario n. 8, punto di arrivo dei treni ad alta velocità che, come noto, vedono la presenza di viaggiatori appartenenti ad un “target” più elevato.

Le donne sono state quindi fermate e la loro immediata identificazione ha permesso di capire come fossero tutte già ben note agli Uffici della Questura in quanto dedite abitualmente ai borseggi e tutte già destinatarie del foglio di via obbligatorio emesso dal Questore di Venezia.

Durante il controllo delle straniere, è stata anche notata inoltre la presenza di un’altra giovane donna italiana, non appartenente al gruppo di borseggiatrici, già conosciuta dai poliziotti in quanto dedita a furti e taccheggi presso gli esercizi commerciali, a sua volta già destinataria del foglio di via obbligatorio.

Le 6 donne, pertanto, sono state così accompagnate presso gli uffici della questura e sono state denunciate.