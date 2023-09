Anziano aggredito in golena a Musile dopo la lite con un ciclista

Pista ciclabile in golena, lite violenta tra ciclista e proprietario di un terreno in territorio di Croce di Musile. L’ennesimo scontro si è trasformato in un litigio e l’anziano proprietario è stato preso per il collo da un ciclista che poi si è dileguato.

I parenti dell’anziano, che non ha presentato denuncia, hanno avuto paura per l’incolumità dell’uomo che aveva chiesto ragioni al ciclista, reo di aver invaso una parte della sua proprietà privata.

«È un fatto grave», spiegano, «perché in questo tratto la ciclabile è stata deviata verso una proprietà privata da centinaia di ciclisti che la percorrono quotidianamente. A furia di transitare sull’area verde hanno scavato una seconda ciclabile nella golena che attraversa una proprietà privata». Si tratta dell’ennesimo episodio discusso che si è verificato sulla pista del Bim tra San Donà, Musile e Noventa di Piave.

In passato ci sono stati altri scontri tra ciclisti e pedoni, alcuni dei quali feriti nell’impatto. E, infatti, il tema è di stringente attualità tanto che varie associazioni sono intervenute.

«Il nostro gruppo Alberi in comune», dice Gabriele Zenezini, «rileva la mancanza della presenza sui temi delle piste ciclopedonali in golena da parte delle associazioni ambientaliste e naturalistiche, trattandosi non solo di problematiche di passeggio e ciclabilità, ma di tematiche fondamentalmente legate all’ambiente in particolare questo golenale di grande rilievo per San Donà e l’area circostante. Una pista aggiuntiva dedicata ai bikers, pur con tutto il rispetto, andrebbe a toccare il sottobosco. Inoltre è risaputo che queste attività, come già ora in particolare per la sponda destra, si estendono in percorsi alternativi a quelli principali con pesante intaccamento della vegetazione».

Chiedono ora di partecipare al tavolo ambientale che sarà convocato su questo argomento spinoso.

«Che ci siano dei maleducati, in bici, a piedi», aggiunge Franco Baradel di Magicabike, «o in passeggiata con il cane, magari senza museruola e guinzaglio, lungo la ciclo-pedonale del Bim è indubbio. Ciò detto, pensare a percorsi dedicati ed esclusivi a coloro che praticano un ciclismo per così dire allenante (mountain-bike e gravel)», prosegue, «quindi diverso dalla semplice ciclo-passeggiata, non è una novità. La questione è stata già affrontata da Magicabike negli anni passati. Si potrebbe realizzare un tracciato dedicato, con l’onere di tabellare, ma anche di mantenerlo pulito. Un tracciato che, in parallelo alla ciclo-pedonale non invadesse quest’ultima se non in pochi punti di attraversamento ben segnalati tra sponda e piè d’argine. Speriamo di trovare ora una collaborazione fattiva con la nuova amministrazione comunale del sindaco Teso perché svolga un ruolo di capofila per interfacciarci con gli enti demandati alla salvaguardia e controllo delle aree golenali, così come con i tanti proprietari o concessionari dei terreni».

La questione della sicurezza sulla ciclabile, dopo la lite in golena, è tornata all’ordine del giorno ed è urgente trovare una soluzione.