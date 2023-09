Mestre, ladro scoperto dal padrone di casa. Arrestato e condannato, ma è già libero

Ladro catturato nella casa che stava svaligiando. Nella notte del 6 settembre, le volanti della polizia sono intervenute in centro a Mestre in un’abitazione ove era stato segnalato un tentativo di furto in atto. Sul posto gli agenti hanno catturato un ragazzo di 25 anni, già noto per altri furti.

Il giovane aveva tentato di entrare nell’abitazione attraverso una finestra al piano terra affacciante su un cortile. Per questo l’aveva sfondata con un mattone.

Il rumore aveva tuttavia allertato il padrone di casa che aveva chiamato il 113 e tentato di bloccare il soggetto, il quale vistosi scoperto aveva provato a fuggire, restando tuttavia intrappolato tra i muri di confine della proprietà sino all’arrivo sul posto delle volanti.

L’uomo è stato quindi arrestato per tentato furto in abitazione e trattenuto presso le camere di sicurezza della Questura sino al giudizio direttissimo che si è svolto nella mattinata del 7 settembre.

Il giudice ha convalidato l’arresto e, a seguito di patteggiamento, è stata emessa sentenza di condanna alla reclusione per 1 anno, 1 mese e 10 giorni. Il giudice ha dovuto concedere la sospensione condizionale della pena e remissione in libertà.

Il Questore di Venezia ha inoltre emesso nei confronti dell’uomo la misura di prevenzione del foglio di via, che gli vieta di fare ritorno nel Comune di Venezia per 3 anni.