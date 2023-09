Ecco gli hotel “sostenibili” di Caorle. Un’ora di pulizia in meno in cambio di un albero

Caorle regina della sostenibilità: è un’estate da incorniciare per le grandi iniziative adottate a favore dell’ambiente. Park Hotel Pineta aderisce, come si sa, a un progetto che prevede di devolvere una cifra per la piantumazione di un albero a ogni ora di servizio in camera a cui il cliente rinuncia.

Franco Vergani, titolare Hotel Cleofe e vicepresidente di Federalberghi Caorle – 52 anni – racconta le iniziative green del suo albergo come l’abolizione delle bottigliette, la riduzione degli sprechi al buffet, e la donazione di alberi e risparmio sia sulle salviette umidificate che sulla carta.

«Con la sostenibilità ho risparmiato il 30% di spese», commenta Vergani che poi aggiunge: «Io ho preso a cuore tutti i progetti legati alla sostenibilità e l’ho fatto già dal 2020, dal periodo del lockdown. Ho convinto i turisti a donare l’ora di pulizia della camera per piantumare nuovi alberi nel mondo, ma soprattutto ho bandito la plastica dall’hotel Cleofe. Ci sono i distributori per tutti e utilizzo l’acqua da rubinetto».

Anche nelle colazioni si evitano gli sprechi. «Il nostro è un buffet atipico. Adopero per i clienti prodotti confezionati e solo se ci sono richieste particolari faccio lavorare la cucina. Per quanto riguarda la carta igienica o le salviette, mi sono adeguato. Evitando sprechi ho speso il 30% in meno. Sostenibilità significa anche non gravare sulle tasche. Risparmi il denaro e salvaguardi il pianeta».

Secondo i dati forniti da “Hotels for Trees”, l’associazione olandese che appunto si occupa delle “donazioni” di alberi, ogni anno il settore alberghiero mondiale con i viaggi ad essi collegati genera circa l’1% delle emissioni di anidride carbonica.

Gli alberi verranno piantati in varie località del mondo, dalla Spagna alla Bolivia, dal Madagascar al Portogallo, dall’Indonesia al Vietnam, al Messico, al Ghana. «Sostenibilità e turismo rappresentano un binomio imprescindibile per chi oggi vuole fare impresa in questo settore» spiega Kay Turchetto, titolare del Park Hotel Pineta «il turista oggi più che mai è attento alla preservazione dell’ambiente, anche nel luogo di vacanza. C’è una sensibilità particolare verso questo tema che sta sempre più coinvolgendo anche gli stessi imprenditori.

Caorle ha fatto scuola, incentivando la raccolta differenziata dei rifiuti, promuovendo l’organizzazione di clean up di spiagge e argini dei fiumi. Anche il nostro albergo vuole dare il proprio contributo per la difesa dell’ambiente».

Proprio il Comune di Caorle, ispirato dall’adesione all’associazione Plastic Free, è stato il primo in Italia lo scorso aprile a bandire l’utilizzo dei palloncini, imitato poi da altre località turistiche come Olbia, Stintino e Forìo, nonché di utilizzo di nastri colorati e coriandoli in plastica.

Una ricerca dell’Università di Wales Swansea, nel Galles, ha evidenziato che i pezzi di palloncino costituiscono l’80% dei rifiuti trovati all’interno dello stomaco delle tartarughe marine analizzate. —