Trent’anni fa il delitto Di Ciò che sconvolse Venezia

«Era un uomo tenace, preparato e risoluto, lungimirante nella definizione delle strategie industriali. Porta la sua firma la riconversione industriale del Porto di Venezia, gettò le basi di quella che poi sarebbe stata la ripresa».

Ugo Bergamo, ex sindaco di Venezia ed esponente di spicco della Democrazia Cristiana veneta, ricorda così Alessandro Di Ciò, l’ex Provveditore del Porto, anch’egli vicino alla Dc veneziana, di cui venerdì 8 settembre ricorrono i 30 anni dalla morte.

Di Ciò venne ucciso a coltellate nel suo ufficio alle Zattere dal direttore della Compagnia dei lavoratori portuali, Alessandro Travagnin, all’epoca 48enne. Travagnin voleva incontrare Di Ciò per discutere della sua scelta di commissariare la compagnia, con il rischio conseguente di perdere posti di lavoro.

Quando, quella mattina, i poliziotti della Squadra mobile della questura di Venezia arrivarono nell’ufficio del Provveditorato alle Zattere, trovarono Di Ciò agonizzante a terra e il direttore della Compagnia portuale, che lo aveva ferito a morte con una serie di coltellate, in stato confusionale.

La famiglia Di Ciò, residente a Bergamo, venne a sapere del delitto in tv. E si precipitò a Venezia.

Anche Alessandro Travagnin, un uomo considerato mite fino al giorno prima, era molto conosciuto in città per il suo ruolo di primo piano nella Compagnia dei lavoratori portuali. «Nonostante tutto quello che è successo, negli anni successivi al delitto siamo riusciti a mantenere la barra dritta», racconta Andrea Di Ciò, il figlio maggiore di Alessandro, che quando avvenne l’omicidio aveva 33 anni e che, insieme ai fratelli Chiara e Claudio si prese cura della madre Maria Mason, mestrina di origine, scomparsa all’età di 90 anni lo scorso giugno.

«È morta il 28 giugno e finalmente, dopo trent’anni, può riabbracciare di nuovo mio papà», prosegue Andrea.

Alessandro Di Ciò, già a capo di Alusuisse, che possedeva il 100% di Sava, fondatore della società Vecon, nel 1986 era andato a dirigere il Porto di Venezia, affiancando il suo impegno professionale a quello politico, con la Dc, di cui era stato candidato sindaco a inizio anni Novanta dell’alleanza Dc-Psi, che poi però indicò Bergamo alla guida di Ca’ Farsetti.

«Tra di noi c’era un rapporto di grande stima», ricorda Massimo Cacciari (sindaco dal dicembre del 1993), che lo conobbe in consiglio comunale, «era molto preparato nel suo mestiere. Poi avvenne quell’omicidio folle, che nulla aveva a vedere con la politica, ma che segnò la città proprio per le due persone coinvolte, entrambe molto note.

La famiglia Di Ciò si comportò in modo esemplare, la moglie era una persona di grande sensibilità, che non ha mai coltivato un sentimento di vendetta nei confronti di Travagnin il quale poi si impegnò molto, durante gli anni in carcere, per promuovere i lavori socialmente utili, grazie anche alla lungimiranza della direttrice del carcere di allora che ne comprese l’importanza e il valore sociale».

Per le modalità e per le persone coinvolte l’omicidio dell’8 settembre 1993 aprì una riflessione in città sull’introduzione del lavoro in carcere e la definizione di una realtà penitenziaria capace di costruire un’alternativa allo stare in cella per i detenuti.

Lo ha ricordato anche Sandro Trevisan, fondatore della cooperativa il Cerchio, in un recente convegno organizzato a Sacca Fisola per ricordare – continuando a riflettere – i 20 anni della cooperativa, parlando di quell’omicidio come di una «disgrazia acuta avvenuta in città».