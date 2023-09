Valecenter di Marcon, chiude H&M: 12 dipendenti a rischio

marcon

H&M annuncia la chiusura del punto vendita di Marcon, all’interno del centro commerciale Valecenter. La notizia è arrivata come una doccia fredda, ieri mattina, comunicata alle dipendenti, che non lo immaginavano nemmeno da lontano. Tanto che qualcuna, non appena ha sentito la comunicazione riportata dalle colleghe, visto che la voce si è sparsa in pochi istanti, si è persino sentita male. Nell’arco di due anni, è il secondo punto vendita dell’azienda di abbigliamento svedese a chiudere.

Nel 2021, dopo l’annuncio, ha abbassato definitivamente le serrande il punto vendita H&M che si trovava al Centro Le Barche, nel cuore di Mestre. Un duro colpo per il commercio della città oltre che per lo stesso centro.

«Da poco all’interno del contratto nazionale sembrava si fosse raggiunto un accordo sulla flessibilità degli orari di lavoro rispetto al problema delle aperture domenicali» spiega Monica Zambon, segretaria della Camera del Lavoro metropolitana di Venezia e delegata Cgil al commercio «c’era la disponibilità a gestire la partita con una nuova sensibilità verso il lavoro domenicale e i part time verticali». In modo che chi lavorava la domenica potesse rimanere qualche turno di più a casa. «Il tavolo era stato chiuso dieci giorni fa, prima di ferragosto». Prosegue: «Adesso, questa la doccia fredda, senza contare che sembrerebbe che i due manager del gruppo siano stati già trasferiti, e questo darebbe l’idea di come si pensa di gestire la partita». Chiarisce: «Inoltre un quarto delle dipendenti aveva già vissuto la proceduta di chiusura con tutti i disagi del caso del punto vendita del Centro Le Barche. Adesso che avevano ricominciato a Marcon, si trovano di nuovo nella stessa situazione, l’ennesimo percorso». Zambon annuncia iniziative e manifestazioni di protesta.

Quando chiuse il punto vendita di Mestre, tutto il personale venne ricollocato, anche grazie alle lotte sindacali. «Siamo preoccupati perché parliamo di due punti vendita nell’arco di pochi anni, il marchio dimezza i negozi, che sono quattro».

I dipendenti, per la maggior parte donne, sono 12. Se le voci fossero confermate rispetto alla tabella di marcia della catena, la chiusura sarebbe prevista per la metà del mese prossimo. Chiude Zambon: «Bisognerebbe aprire un dibattito sulla cannibalizzazione della cosiddetta fast fashion, oramai siamo al fanalino di coda. A nostro avviso si poteva puntare su altre soluzioni che non sono state prese in considerazione». —

Marta Artico