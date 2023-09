Minaccia la moglie: «Domani ti uccido». Mestre, arrestato il marito di 37 anni

«Domani ti uccido». La più terribile delle minacce. Inviata via sms alla moglie, fortunatamente non si è realizzata grazie all’arresto delle forze dell’ordine su richiesta della Procura di Venezia.

Le manette sono scattate, venerdì scorso, ai polsi di un 37enne originario della Tunisia in seguito all’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dalla giudice per le indagini preliminari Benedetta Vitolo su richiesta della pubblico ministero Laura Villan.

La vicenda però ha radici antiche. All’uomo, difeso dall’avvocato Camilla Bonato, viene infatti contestato il reato di maltrattamenti in famiglia ai danni della moglie.

Si tratta di una serie di episodi che risalgono nel tempo e che secondo la denuncia presentata si sono reiterati. Fino al caso eclatante della minaccia di morte inviata via messaggio in cui, senza mezzi termini, l’uomo le aveva scritto: «Domani ti uccido».

Il trentasettenne di origini tunisine, residente a Chirignago, si trova in Italia da ormai venti anni vissuti gran parte in provincia di Venezia.

Ha tre figli avuti con la sua compagna, di origini italiane. Entrambi lavorano da diverso tempo per una ditta specializzata nelle pulizie e con una sede attiva nel territorio del Comune di Venezia da diversi anni.

Oltre all’ultima denuncia presentata dalla moglie, l’uomo ha alle spalle anche un altro procedimento pendente, sempre per maltrattamenti.

In base alle prime indicazioni, sembra che gli episodi di violenza siano stati scatenati da motivazioni economiche. Si tratta infatti di uno dei casi più ricorrenti dei litigi in famiglia, compresi quelli che purtroppo sfociano in atteggiamenti violenti come ormai hanno potuto constatare gli esperti nel settore, a partire dal Centro Antiviolenza del Comune di Venezia che ogni mese monitora decine e decine di segnalazioni provenienti dal territorio nel tentativo di contrastare i fenomeni di violenza di genere.

Sta di fatto che nel caso specifico, una delle motivazioni che ha portato alla spirale di violenza sia stata la pretesa da parte del marito che la moglie versasse tutti i soldi dello stipendio nel conto corrente dell’uomo.

Alla risposta negativa da parte della moglie, sarebbero a quel punto iniziati gli atteggiamenti sopra le righe, sfociati in vere e proprie minacce oltre che nei maltrattamenti.

Starà ora al tribunale giudicare se sussistano le condizioni per la sua permanenza in carcere in attesa della decisione su un suo eventuale rinvio a giudizio.