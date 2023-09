Jesolo, resta incastrato all’autolavaggio e si rompe alcune costole

È rimasto incastrato tra la colonna mobile dell’autolavaggio e l’auto che era già in movimento lungo il carrello.

Un 64enne della zona, qualche giorno fa, ha riportato la frattura di alcune costole a causa di questo apparentemente banale incidente che poteva sortire anche conseguenze ben più gravi.

L’uomo è stato trasferito d’urgenza dal litorale jesolano all’ospedale di Portogruaro dove sono state riscontrate le numerose fratture alle costole, dovute allo schiacciamento della cassa toracica.

Si era recato all’autolavaggio per dare una pulita alla sua auto e aveva scelto di posizionarla sul carrello mobile che sposta i veicoli fino alle colonne rotanti per la pulizia della carrozzeria.

Probabilmente si è distratto e mentre l’auto era già in movimento è rimasto incastrato, e incapace di muoversi, tra la colonna girevole e la carrozzeria della stessa auto.

La cassa toracica è stata compressa a tal punto che le costole si sono fratturate.

Ha chiesto subito aiuto e l’autolavaggio è stato bloccato. Poco più tardi è stato trasferito in autoambulanza all’ospedale di Jesolo e poi a quello di Portogruaro.

Intanto, la consigliera regionale M5S, Erika Baldin, ha presentato un’interrogazione in Regione sul caso dell’ambulanza arrivata dopo 25 minuti dalla telefonata per un sospetto infarto in un locale del lido.

La capogruppo del M5S ha depositato l’interrogazione, rivolta alla Giunta per conoscere quali azioni intenda intraprendere in relazione al fatto, accaduto domenica sera nei pressi di via Verdi.

«Il mezzo», precisa, «è dovuto arrivare dalla sede di Ca’ Savio, dal momento che l’ospedale di Jesolo era privo di mezzi disponibili. Meno male che le condizioni del paziente si sono rivelate presto migliori del temuto».