Fossalta di Piave, incendio al magazzino della Veneta Acciai. Fumo visibile a chilometri

Incendio in via delle Industrie a Fossalta di Piave, in fiamme il magazzino della Veneta Acciai. L'incendio è divampato intorno alle 15 di mercoledì 6 settembre.

Dal civico 9 di via delle Industrie si è alzata una colonna di fumo nero ben visibile anche da San Donà e Noventa di Piave. L'allarme è scattato immediatamente e sul posto sono giunti i mezzi dei vigili del fuoco di San Donà e Mestre.

L'incendio sarebbe partito dal magazzino dove è rimasto fortunatamente circoscritto. Hanno preso fuoco, secondo le prime indicazioni, delle guaine e altro materiale accatastato.

Sul posto sono stati chiamati anche i responsabili dell'Arpav per controllare se siano state disperse nell'aria sostanze nocive e scongiurare ogni pericolo di inquinamento nell'area. In via delle Industrie anche il sindaco di Fossalta di Piave, Manrico Finotto.