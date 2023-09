Camion perde 10 litri di acido solforico al Tronchetto

Una serata movimentata per i vigili del fuoco di Venezia che sono intervenuti con più mezzi al Tronchetto.

Un camion che trasportava prodotti per la pulizia ha perso una tanica da 10 litri di acido solforico, sostanza estremamente pericolosa e nota per la sua capacità di provocare gravi ustioni quando viene a contatto con la pelle.

Avvisati della perdita del liquido, i pompieri subito inviato diverse squadre per capire l’entità del danno e ripulire il prima possibile. La preoccupazione era alta, per questo anche lo spiegamento di forze è stato importante.

Fortunatamente, gli scenari peggiori contemplati dai vigili del fuoco non si sono verificati. Il liquido non ha intaccato altri mezzi o altre persone e l’intervento di ripulitura e di messa in sicurezza della zona è stato più rapido del previsto.