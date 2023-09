La Banca degli occhi di Mestre, eccellenza internazionale: sei trapianti su dieci in Italia partono da qui

Ridare la luce, i colori e una vita normale a chi soffre di malattie alla cornea è un intervento che dura da una mezz’ora a un massimo di un’ora e mezza. Ma è solo l’atto finale del lavoro di una rete che vede scienza e impegno sociale creare una macchina efficiente che favorisce le donazioni, sviluppa la ricerca, espianta le cornee, le trasforma in tessuti e le fa arrivare a destinazione dal chirurgo. Tutto questo da noi gira attorno alla struttura della Fondazione Banca degli Occhi del Veneto. Uno dei centri di eccellenza a livello internazionale di cornee raccolte e distribuite.

Eccellenza internazionale

Meglio sarebbe parlare di banca dei tessuti in quanto nei laboratori ospitati nel Padiglione Rama a Zelarino, un gruppo di tecnici e biologi prepara i tessuti da inviare al chirurgo richiedente.

“Aliti” di cornea che escono dalle mani di quattro specialisti che producono, ciascuno, un tessuto ogni tre quarti d’ora. Lo scorso anno ognuno di loro ha prodotto dai 650 ai 700 tessuti.

Il trapianto, infatti, è diventato selettivo: si toglie e si sostituisce la parte compromessa e non tutta la cornea. Solo pochi anni fa il trapianto di cornea voleva dire “cheratoplastica perforante” , intervento in cui viene sostituito l’intero spessore della cornea.

La nuova frontiera

Oggi la gran parte degli interventi sono di cheratoplastica lamellare anteriore o posteriore, che prevedono la sostituzione solo della parte anteriore o posteriore della cornea, a seconda delle differenti patologie che colpiscono l’occhio. Tecnica che ha mosso i suoi primi passi una decina di anni fa e che da cinque diventata la più utilizzata perché garantisce maggiori successi in quanto è meno invasiva rispetto all’occhio e quindi per il sistema immunitario. In sostanza meno problemi di rigetto.

Nel 2022 il numero dei trapianti compiuti in Italia con tessuti provenienti dalla Banca degli Occhi del Veneto è arrivato al 57%. Un risultato che trova come motivazioni da un lato l’ampia diffusione della cultura di donazione tra i veneti è quindi la disponibilità di tessuti donati, ma anche l’alta specializzazione della preparazione delle cornee per trapianto.

Ogni cornea prima di essere inviata per l’innesto sull’occhio del paziente, viene preparata in accordo con il chirurgo oftalmologo in modo da essere confezionata ad hoc per la soluzione di specifiche patologie.

I tecnici della Banca sono in grado di selezionare solo il sottile strato necessario al trapianto, quello anteriore per patologie come il cheratocono, quello centrale o posteriore per le varie distrofie comeali.

Un processo che porta all’invio di tessuti spessi anche solo pochi millesimi di millimetro (da 100 a 20 micron), in un lavoro di raccordo e di ricerca che viene portato avanti in sinergia moltissimi reparti di oculistica in Veneto e in tutta Italia. Ma tutto questo avviene grazie anche al centro di ricerca della Banca degli Occhi che lavora su progetti di innovazione nell’ambito del trapianto di cornea e in generale nel più vasto campo delle malattie oculari.

La fama oltre confine

I tessuti oculari preparati in questi laboratori vengono richiesti da 203 centri di trapianto italiani e da una ventina di esteri. Relazioni stabili esistono con paesi come il Portogallo, la Germania, l’Inghilterra, la Spagna, l’Austria e la Romania, ma con Sudafrica, Oman e Kenya. —