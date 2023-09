Via Piave a Mestre, i cittadini contro Brugnaro: «Non si fa più vedere»

Martedì 5 settembre alle 18 il prefetto Michele Di Bari incontrerà le associazioni e i comitati cittadini ai giardini di via Piave. Non mancherà Giampaolo Conte, portavoce dei residenti.

È il terzo incontro da quando si è insediato il nuovo prefetto, un segno positivo?

«Assolutamente. Abbiamo già visto i primi cambiamenti, non succedeva da tempo che venissero controllati i documenti per strada, che i locali venissero passati al setaccio o che le volanti stazionassero ai giardini».

Prima quindi non c’era tutta questa attenzione?

«Ho conosciuto il prefetto che ha preceduto Di Bari, ma solo durante i vari alzabandiera. Non ha mai incontrato i cittadini, ma non era l’unico a non farsi mai vedere».

Il richiamo è politico, immagino.

«Sì, la cittadinanza sente la mancanza del sindaco, che non si fa più vedere a Mestre. Qualche anno fa, a volte compariva ma ora non sentiamo la sua presenza».

Giampaolo Conte, portavoce dei residenti di via Piave

Secondo lei se via Piave è diventata il posto che oggi conosciamo, in balia del degrado e dello spaccio, è anche colpa delle assenze, su tutti i fronti?

«Abbiamo raggiunto questo livello a forza di lasciar perdere. Siamo tutti bravi a dire “facciamo”, poi la palla viene sempre passata a qualcun altro, la colpa è di qualcun altro, e noi rimaniamo sempre nella stessa situazione. Un esempio? L’assessora alla sicurezza, con cui non ho contatti da 8 mesi. Tempo fa mi aveva detto che non potevo parlare così apertamente con Antenna 3, perché tutto il Veneto la guarda e non avrebbero dovuto sapere che via Piave si trova in queste condizioni. È inaccettabile che qualcuno mi dica cosa posso dire o no».

Qual è il rischio che si corre nel cercare di “controllare” la narrazione che si dà di ciò che sta succedendo in città?

«Che il problema non si risolva. E poi che i cittadini, quando si accorgono, lasciano perdere e si ricordino di queste cose quando sono chiamati a votare».

Via Piave voterebbe per un terzo mandato di Brugnaro?

«Io credo proprio di no, considerando i commenti che si sentono».

Tornando a via Piave, quale potrebbe essere la soluzione al problema della droga?

«Creare una stanza del buco, come avviene in altre città. Che si prenda un capannone, lo si sistemi, ci si metta del personale apposito – così si crea anche lavoro – e si portino lì le persone. In modo che possano farsi la dose in sicurezza, ma non sulle nostre scale di casa».

Verso queste persone c’è dispiacere o ribrezzo?

«Di pietà ne vedo poca, solo nei buonisti. La maggior parte delle persone sono schifate. Siamo stanchi della prepotenza e delle siringhe in mano».